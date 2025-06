Amici 24, Daniele Doria racconta un retroscena inedito sulla finale e poi svela: "Loro mi hanno spronato a non isolarmi"

News VIP

Il ballerino vincitore della 24esima edizione di Amici, Daniele Doria, si racconta a cuore aperto ai microfoni di Dimmi di te e fa un bilancio della sua esperienza nella scuola di Canale 5.

Sono tornate le interviste esclusive di Dimmi di te, il format web condotto da Lorella Cuccarini. Ospite d'onore della prima puntata è stato il vincitore assoluto della 24esima edizione di Amici, Daniele Doria, che ha raccontato tutte le emozioni vissute nel talent show di Maria De Filippi.

I retroscena di Daniele Doria su Amici 24

A distanza di alcune settimane dalla sua vittoria ad Amici 24, Daniele Doria ha rilasciato una lunga e sincera intervista a Lorella Cuccarini nel suo format web Dimmi di te. Il giovane e talentuoso ballerino ha raccontato tutte le emozioni vissute nella scuola e svelato un curioso retroscena sulla finalissima con TrigNO (Pietro Bagnadentro):

Sono molto felice di tutte le cose che stanno accadendo. La mia vittoria è stata inaspettata, all'inizio è stato difficile da metabolizzare...Io la sera della finale ho pensato solo a ballare, ero già grato e onorato di essere arrivato fino a lì quindi ho pensato a dare il meglio di me, godendomela. Durante la finale, nella foto della carta io e Pietro eravamo molto simili...quando si è girata non sono riuscito a capire chi avesse vinto. Ero incredulo, non mi sono uscite le lacrime perché non stavo capendo niente. È stato molto bello, me la sono vissuta bene proprio perché non me l'aspettavo.

Ripensando al suo percorso nella scuola, che è stato segnato da un brutto infortunio che ha messo a rischio la sua partecipazione al Serale, Daniele ha svelato che quello è stato il momento più brutto della sua esperienza e che la vicinanza dei ballerini Alessio Di Ponzio e Alessia Pecchia è stata fondamentale per la sua crescita artistica e umana:

Ho affrontato tante sfide e difficoltà, una parte di me non pensava di poter arrivare fino alla fine. È stato un percorso fatto di alti e bassi, il momento più brutto è stato quello dell'infortunio, mi ha profondamente segnato. Io volevo andarmene, doveva essere una settimana di stop e alla fine sono state tre [...] Uno dei miei pilatri fondamentali è stato Alessio e poi Alessia. Loro due, insieme a Senza Cri e Luk3, sono stati la mia famiglia in casetta. Loro mi hanno aiutato davvero tanto, sono stati una parte fondamentale di questo percorso. Mi hanno spronato a non isolarmi. Alla fine, sono tanto affezionato a tutto il gruppo, ci vogliamo tutti bene. Non ho mai percepito invidia o concorrenza da parte di nessuno.

Le parole di Daniele su Maria De Filippi

Dopo aver parlato del suo percorso di crescita, non nascondendo la sua emozione e soddisfazione per tutto quello che ha vissuto e sta vivendo oggi, Daniele Doria ha poi parlato del rapporto con la padrona di casa Maria De Filippi dedicandole parole di grande stima e affetto. Non solo. Il vincitore della 24esima edizione di Amici ha anche rivelato di aver preso in considerazione la borsa di studio ricevuta dalla Ailey School di New York durante la finale:

Ho preso in considerazione la borsa di studio che mi è stata data. I soldini del montepremi finale non li vorrei toccare ora, ma penso che una parte la userò per stare a New York. Maria è fondamentale per tutto. Lei è il pilastro principale del programma, ma anche di tutti i ragazzi della scuola. C'è sempre stata.

