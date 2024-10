Amici 24, chiarimento tra Rudy Zerbi e Diego Lazzari: "Devi liberarti dalla paura di non piacere sui social" (VIDEO)

News VIP

Dopo le dure parole rivolte dal prof Rudy Zerbi al suo allievo Diego Lazzari, il cantante cerca un chiarimento con il prof. Ecco cos'è successo nel daytime di Amici 24 di oggi, martedì 22 ottobre 2024.

Nella precedente puntata di Amici 24, Rudy Zerbi e Diego Lazzari erano stati protagonisti di un duro litigio, a causa della decisione del cantante di non completare il compito assegnato dalla produzione e stilare una classifica dei suoi compagni. Per Zerbi, dietro questa scelta di Diego, c'era il timore che esponendosi così tanto, rischiasse un crollo di like e consensi e subisse danni alla sua immagine di tiktoker. Deluso dalle parole del suo insegnante, Diego si era lasciato andare a uno sfogo in casetta ed era stato necessario l'intervento di Maria De Filippi, conduttrice del talent di Canale5, perché l'allievo provasse a ragionare e a chiedere un confronto a Zerbi.

Amici 24, Diego Lazzari e Rudy Zerbi a confronto

Nel daytime di Amici 24 andato in onda oggi, martedì 22 ottobre 2024, Diego Lazzari, dopo aver parlato con Maria De Filippi, ha chiesto un colloquio con il suo insegnante per chiarire le motivazioni della sua reazione. Il cantante e tiktoker si è scusato per il suo comportamento in sala relax, che è stato dettato da una reazione istintiva.

Diego ha cercato di spiegare che è entrato nella scuola consapevole del suo seguito su TikTok e che sa che è una parte importante del suo essere un cantante. L'allievo, con le lacrime agli occhi, ammette anche che è stato proprio grazie al suo essere un titktoker che ha potuto racimolare soldi e ha aiutato la sua famiglia. Nonostante Rudy capisca questo aspetto della sua personalità, non fa un passo indietro sulla sua visione e ribadisce che Diego deve imparare a prendere posizioni anche impopolari e che potrebbero causargli un danno di immagine:

"Vybes si è esposto fin dall'inizio, tu invece non appena hai capito che questa classifica poteva portarti un like in meno e potevi piacere di meno, ti sei tirato indietro"

Il professore gli ha consigliato di liberarsi dalla pressione dei social e di "entrare nel mondo reale", nel quale deve imparare a dare una sua opinione e deve esporsi e che, talvolta, potrebbe non piacere, ma è un passo fondamentale per essere autentico e credibile. Se davvero, prosegue Rudy, ha compreso cosa intende dirgli, allora, la prossima volta, deve tentare di esporsi di più, di non andar via e sfuggire da una conversazione. Diego ammette che è una sua paura molto profonda e che cercherà di mettere in pratica quanto Rudy gli ha detto:

"Dammi la tua parola, ora sto vedendo il Diego che ho scelto e nel quale ho visto qualcosa ai provini"

Amici 24, Rudy prende una decisione su Diego: "Revocherò la sfida, ma solo per questa volta"

Per aiutare l'allievo a mantenere la sua parola di mostrarsi più autentico e vero, Zerbi gli fa a sua volta una promessa: revocherà la sfida per gli ultimi in classifica (in questo caso proprio Diego e Teodora per il ballo). La scelta di mandare in sfida i due ultimi classificati nelle liste stilate dai ragazzi del talent era stata presa in maniera istintiva da Zerbi, deluso dal comportamento del suo allievo.

Diego, infatti, al contrario di Vybes, aveva dapprima ignorato la questione delle classifiche e quando la produzione aveva chiesto di stilarne una, si era rifiutato. E, secondo il professore, la sua motivazione non dipendeva da un suo ideale, ma dalla paura di risultare impopolare sui social e perdere consensi.

Pur avendo compreso l'importanza che TikTok ha nella carriera del suo allievo, Rudy non ha lasciato che diventasse una scusa dietro cui il cantante doveva nascondersi e l'ha perciò invitato a dimenticarsi dei social e dei like e a vivere nella vita reale, nella quale l'autenticità non sempre si accompagna al piacere a tutti:

"Ti do la mia parola che revocherò la sfida, perché voglio aiutarti a mantenere la tua promessa. Non mi deludere!"

Scopri le ultime news su Amici