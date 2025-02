Amici 24, Chiara si confida con Alessandra Celentano dopo l'esclusione dal Serale: "Mi sono sentita meno rispetto agli altri"

News VIP

Dopo la puntata di Amici 24 di domenica, Chiara si è confrontata con la Maestra Celentano a proposito della sua esclusione dal Serale.

Nel corso della puntata di Amici 24 in onda domenica 9 febbraio, Chiara ha avuto la possibilità di accedere al Serale, ma a causa del voto contrario di Emanuel Lo al momento non ha la possibilità di passare alla fase due del talent show di Canale 5. Ritrovandosi con la Maestra Alessandra Celentano, la ballerina ha raccontato cosa ha provato dopo l'esclusione dal Serale.

Amici 24, Chiara si confida con Alessandra Celentano: "Mi sono sentita meno degli altri"

Durante la puntata di domenica, Chiara si è classificata al primo posto nella gara di ballo e ha ricevuto così l'opportunità di essere giudicata dai prof di ballo e poter accedere al Serale. Nonostante sia Alessandra Celentano sia Deborah Lettieri abbiano giudicato la ballerina adatta alla seconda fase del Serale, Emanuel Lo si è opposto, giudicando l'ultima esibizione dell'allieva totalmente priva di forza. Ne è seguita un'accesa discussione con la Maestra, che ha accusato il ballerino di hip hop di aver preso "l'ennesima cantonata".

Dopo la puntata, Alessandra Celentano ha voluto incontrare Chiara e le ha chiesto chiarimenti a proposito di alcune sue affermazioni: la ballerina, nonostante i suoi traguardi, non riesce a mostrarsi sicura di sé e ha più volte ammesso di sentirsi l'ultima delle allieve. "Da quando sono entrata mi sono sempre sentita l'ultima, fino a un mese fa" aveva affermato la ballerina e nel confronto con la Maestra ha aggiunto che fin dall'inizio non è stato facile per lei, perché l'esperienza ad Amici si è rivelata molto diversa da ciò a cui era abituata.

"Poi mi sembrava di saper fare solo il mio ed essere meno degli altri, che vedevo più predisposti a questo contesto. Però ora sto capendo che non sono la classica ballerina" ha poi aggiunto l'allieva.

Amici 24, Alessandra Celentano si complimenta con Chiara: "Non ti manca nulla né come ragazza né come ballerina"

La Maestra Celentano ha riconosciuto che in questi mesi Chiara ha fatto notevoli passi in avanti e che le ha confermato che ha fatto bene a riporre in lei la sua fiducia. "Non hai nulla che ti manca, né come ragazza, né come ballerina" ha dichiarato Alessandra Celentano, ma le ha anche consigliato di credere maggiormente nelle sue capacità.

"Voglio sentirti dire 'io sono', non sarai mai fuori luogo, inappropriata. Quando dici la verità non puoi sbagliare, perciò, alla prossima puntata non puoi dire 'io mi sento', devi dire ' io sono'. Devi avere maggiore consapevolezza di te stessa. Mi piaci tanto, come ragazza e ballerina. Anche per il Serale, devi essere tosta" l'ha incoraggiata la Maestra.

Sul giudizio di Emanuel Lo, la Celentano le ha ricordato che se avesse applicato questi consigli, avrebbe fatto cambiare idea anche al ballerino di hip hop, perché persino lui non potrà non riconoscere la sua bravura.

Scopri le ultime news su Amici