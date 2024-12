Amici 24, Chiara crolla dopo il confronto con la maestra Celentano: ecco cosa è successo (VIDEO)

News VIP

Dopo una lezione particolarmente intensa con la maestra Alessandra Celentano, la ballerina Chiara ha attraversato un momento di forte crisi: ecco cosa è successo nell'ultimo daytime della 24esima edizione di Amici.

Momento difficile per Chiara Bacci nella scuola di Amici 24. Le ultime esibizioni della giovane ballerina, che è rimasta ferma a causa di un infortunio, non hanno per niente convinto e soddisfatto la maestra Alessandra Celentano, che ha deciso di convocarla per metterla alla prova su una serie di coreografie.

Chiara in crisi

Manca poco alla nuova puntata del pomeridiano di Amici 24, che andrà in onda domenica 15 dicembre 2024 alle 14 su Canale 5. Nell'attesa, nella scuola, Chiara è andata in crisi dopo un confronto con Alessandra Celentano. Le ultime esibizioni della giovane allieva non hanno convinto la maestra che, durante la lezione, ha espresso le sue perplessità sulla mancata crescita della ballerina.

"Quando sei eterea sei molto bella, dotatissima, ma in altre cose sei moscia!" ha sentenziato la maestra Celentano, che ha poi messo in guardia la sua allieva "C'è tanto da fare da questo punto di vista, perché se no non ti evolvi Chiara, rimarrai sempre la solita bellissima, dotatissima, che finché fai delle cose eteree va benissimo, ma pur potendo essere versatile non lo sarai mai, perché rimani piatta, bisogna fare uno switch adesso. Mi raccomando".

Le parole di Alessandra hanno destabilizzato Chiara che, una volta tornata in casetta, si è lasciata andare a un duro sfogo con i suoi compagni di scuola in cui ha ammesso tutte le sue insicurezze. Con la voce rotta dal pianto, la ballerina ha confessato: "Mi sono impegnata, ma faccio tanta fatica. Anche se sono una persona cazzuta nella vita, nei gesti e nel come mi pongo sono molto tranquilla e questa cosa si riversa nella danza ovviamente. Non mi sento carismatica". A cercare di rassicurarla e consolarla ci ha pensato l'allieva di Debora Lettieri, Teodora: "Carismatica lo sei, il carisma non ha nulla a che vedere con l'energia, ha a che vedere con l'artisticità che hai dentro, con la personalità, il carattere, ma l'energia si lavora, è la dinamica del corpo". Chiara riuscirà a convincere la sua coach?

Le anticipazioni della nuova puntata di Amici 24

Ieri, giovedì 12 dicembre, è stata registrata una nuova puntata della 24esima edizione di Amici, che andrà in onda domenica 15 dicembre 2024 alle 14 su Canale 5. Stando alle anticipazioni, TrigNO e Dandy hanno superato le loro rispettive sfide. Ilan è passato nella squadra di Anna Pettinelli e Rudy Zerbi ha preso nel suo team Jacopo Sol. A giudicare la gara di canto il cantautore Alex Britti e I Ricchi e Poveri, che hanno premiato Antonia. Ultimo posto per Chiamamifaro. Stessa sorte per il ballerino Alessio, che è arrivato ultimo nella classifica stilata da Raimondo Todaro.

Nella scuola è arrivato un duro provvedimento disciplinare per colpa della sporcizia in casetta. I professori Rudy Zerbi e Anna Pettinelli hanno deciso di mandare tutti i loro allievi in sfida. Ovviamente sono stati esclusi dal provvedimento i nuovi arrivati Jacopo Sol e Mollenback. Ospiti musicali della registrazione Sting e Giordana Angi.

Con l'eliminazione di Diego Lazzari e l'ingresso di Mollenback, ecco chi sono gli allievi della scuola che dovranno fare di tutto per tenersi il banco, convincendo sia i professori che i giudici esterni che valuteranno le loro esibizioni nelle varie sfide domenicali: Ilan Muccino, Chiamamifaro, Vybes, TrigNo, Niccolò, SenzaCri, Luk3 e Antonia per la categoria canto; Alessia, Daniele, Chiara, Teodora, Alessio, Francesca e Dandy per la categoria ballo.

