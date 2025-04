Amici 24: Chi è TrigNo? Età, Instagram, Chiara. Tutto sul Cantante di Anna Pettinelli

News VIP

Amici di Maria De Filippi: Tutto su TrigNo

TrigNo è uno dei cantanti al Serale di Amici di Maria De Filippi, l'amatissimo talent show di Canale 4 condotto da Maria De Filippi. Che cosa sappiamo però di questo allievo della squadra di Anna Pettinelli? Ecco quello che abbiamo scoperto sul suo privato e sulla sua carriera.

TrigNo è il nome d'arte di Pietro Bagnadentro, il quale è nato ad Asti, in Piemonte, nel 2002; quindi quest'anno ha compiuto o compirà 23 anni. Lo pseudonimo nasce da un soprannome affibbiatogli dal padre, Pietrigno, Sua madre, pianista, gli ha tramandato una grande passione per la musica; pertanto, da piccolissimo ha iniziato a suonare la chitarra. Nonostante ciò, ha provato ad affermarsi in quanto calciatore; purtroppo, un infortunio gli ha stroncato la carriera, e allora è tornato alla sua prima passione. Nel 2018 ha collaborato con un importante produttore, Carl Laurent, con il quale ha pubblicato la canzone Prima o poi. Con il brano Calmo, invece, è riuscito a conquistare Francesco Facchinetti, il quale ha poi deciso di farlo entrare a far parte della Hokuto Empire. Nel 2021 ha pubblicato il suo primo album dal titolo Diciannove. Nel 2024 è entrato nella Scuola di Amici, dove la prof Anna Pettinelli lo ha scelto per la sua squadra. Qui si sta facendo conoscere con i suoi inediti, come Maledetta Milano e Cento Sigarette. Tuttavia, è anche laureato in Economia e Gestione Aziendale.

Il suo profilo Instagram ufficiale è @iamtrigno, e al momento conta circa 52.500 follower. Ci sono pochi post, tutti legati al suo mondo musicale. TrigNo era fidanzato con una modella, Ege Senni Monaco, ma questo non gli ha impedito di approfondire la conoscenza con una ballerina della Scuola, Chiara Bacci. Infatti, la sua ex, scoperto il tradimento, si è sfogata attraverso delle IG Stories, in qui, dopo aver insultato pesantemente entrambi, ha sottolineato che aveva conosciuto TrigNo come traditore e che traditore era rimasto.

