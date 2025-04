Amici 24: Chi è Nicolò Filippucci? Età, Instagram, Fidanzata. Tutto sul Cantante di Anna Pettinelli

News VIP

Conosciamo meglio Nicolò Filippucci, uno degli allievi di canto di Amici di Maria De Filippi!

Scopriamo qualcosa in più su uno degli allievi di canto di questa edizione di Amici di Maria De Filippi, Nicolò Filippucci, attraverso tutti i dettagli della sua vita privata di cui siamo a conoscenza!

Amici di Maria De Filippi: Ecco chi è Nicolò Filippucci

Nicolò Filippucci è nato a Corciano, in Umbria, il 30 maggio del 2006; quindi, è del segno dei Gemelli ed ha 18 anni, anche se tra circa un mese ne compirà 19. Aveva soltanto 7 anni quando ha capito di essere appassionato di musica, specialmente grazie a sua madre, Francesca. Suo padre, invece, si chiama Massimo, ed entrambi i suoi genitori hanno sempre supportato il loro figlio. Così, ha deciso di studiare al Conservatorio Morlacchi di Perugia. La svolta, tuttavia, è arrivata soltanto nel 2021, ossia nel momento in cui ha vinto dei concorsi canori, tra cui Il mio canto libero. Nel 2022, invece è arrivato in finale del Cantagiro con il suo brano Fingere. In questo caso si è aggiudicato persino il premio della critica. Nel 2023 ha preso parte ad un'altra finale, quella del concorso NYCanta a Faenza, arrivando secondo.

Nel 2024 Nicolò ha tentato di entrare nella Scuola di Amici di Maria De Filippi, il noto talent show di Canale 5 condotto dall'omonima conduttrice. Qui, ha attirato subito l'attenzione della prof Anna Pettinelli, la quale lo ha voluto fortemente nel suo team. Mentre la Pettinelli lo ha sempre lodato per le sue innegabili doti canore, gli altri due prof di canto, Rudy Zerbi e Lorella Cuccarini, hanno più volte espresso qualche dubbio in merito alle sue capacità interpretative. Sta di fatto che, alla fine, seppur in parte, Nicolò è riuscito a convincerli, tanto che si è conquistato la maglia del Serale. All'interno della Scuola ha presentato diversi inediti che stanno riscuotendo grande successo, tra cui Cuore Bucato.

Il profilo Instagram ufficiale di Nicolò è @_nicolofilippucci, e ad oggi conta circa 53.000 follower. Qui non c'è traccia di una partner. In effetti, non sappiamo con precisione se sia single oppure fidanzato, ma il suo cuore non dovrebbe essere impegnato. Molti, infatti, avevano ipotizzato che ci fosse del tenero tra lui e un'altra allieva di Amici, ossia Francesca Bosco. Sta di fatto che, invece, tra i due c'è soltanto un rapporto di amicizia; lei, dopotutto, è fidanzata con il cantante Jacopo Sol.

