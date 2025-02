Amici 24: Chi è Francesco Fasano? Età, Instagram, Foto. Tutto sull'allievo di Emanuel Lo

News VIP

Conosciamo meglio Francesco, uno degli ultimi allievi di ballo ad essere entrato nella scuola di Amici di Maria De Filippi!

Scopriamo qualcosa in più su uno dei nuovi allievi di ballo di questa edizione di Amici di Maria De Filippi, Francesco, attraverso tutti i dettagli della sua vita privata di cui siamo a conoscenza!

Amici di Maria De Filippi: Ecco chi è Francesco

Nel corso della puntata di Amici di Maria De Filippi andata in onda domenica 2 febbraio 2025 ha fatto il suo ingresso nella scuola un nuovo allievo di ballo del talent show di Canale 5, Francesco Fasano. Quest'ultimo, infatti, ha colpito molto Emanuel Lo, il quale, dopo l'abbandono per infortunio di Alessio, ha deciso di dargli subito la maglia. Dunque, ora è uno dei ballerini di questo professore, anche se è riuscito a convincere anche gli altri, prima fra tutti la maestra Alessandra Celentano. Ma che cosa sappiamo del privato di Francesco?

Da sempre appassionato di danza, Francesco ha iniziato a studiare balletto presso il Centro Arte Danza di Brindisi, dove ha potuto dare avvio al suo percorso di formazione dal 2009 al 2014. Dopodiché, si è trasferito in Svizzera, dove ha studiato presso la Balletschule Theatre Basel e si è diplomato nel 2018. Inoltre, il suo primo ingaggio ufficiale, risale proprio al 2018, quando è volato in Germania all'Oldenburgisches Staatstheater, dove ha lavorato con autori del calibro di Martha Graham. Nello stesso anno ha anche preso parte al progetto coreografico del Prix de Lausanne, mentre tra il 2021 ed il 2022 è entrato a far parte del corpo di ballo del Teatro Nazionale Moravo Silesiano di Ostrava, nella Repubblica Ceca, dove è stato poi nominato solista.

Interpretando Don José in Carmen e Bob Cratchil/Diavolo nello Schiaccianoci, è stato nominato per il Premio Thalia nelle stagioni 2021-2022 e 2022-2023; poi, nel 2022, ha ricevuto il Premio Jantar, e nel 2023 quello come Miglior Ballerino di Danza Contemporanea, assegnato dall'Associazione degli artisti di danza della Repubblica Ceca. Come se non bastasse, Francesco è anche il direttore artistico dell'IMAGO-dance festival.

Il suo profilo Instagram ufficiale è @francesc0fasan0, e al momento conta ben 4.200 follower; tuttavia, vista la sua partecipazione al talent show di Canale 5, di certo questo numero è destinato a crescere. Sulla sua bio leggiamo: "Artista". Dai post che pubblica si evince anzitutto la sua grande passione per la danza, ma anche il suo amore per l'arte in generale, e che potrebbe essere fidanzato. Infatti, lo scorso novembre ha fatto un viaggio a Vienna in compagnia di una ragazza di nome Giorgia.

