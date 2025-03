Amici 24: Chi è Elena D'Amario? Età, Carriera, Instagram. Tutto sulla Giudice del Serale

News VIP

Conosciamo meglio Elena D'Amario, la ballerina che quest'anno è anche giudice del serale di Amici di Maria De Filippi!

Scopriamo qualcosa in più su Elena D'Amario, uno dei tre giudici di questa edizione del Serale di Amici di Maria De Filippi, attraverso tutti i dettagli della sua vita privata di cui siamo a conoscenza!

Amici: Ecco chi è Elena D'Amario

Maria Elena D'Amario, questo il nome completo di Elena D'Amario, è nata a Pescara, in Abruzzo, il 17 giugno del 1990; quindi è del segno dei Gemelli ed ha 34 anni. Ha debuttato sul piccolo schermo nel 2008, quindi all'età di 18 anni, partecipando alla trasmissione Il ballo delle debuttanti; è stata la vincitrice del talent. Un anno dopo, è entrata a far parte della Scuola di Amici di Maria De Filippi: il coreografo Steve La Chance credeva fortemente nelle sue capacità. La D'Amario è riuscita ad accedere al serale con la squadra blu, ed è arrivata seconda nel circuito danza, mentre Stefano De Martino primo.

Durante la sua esperienza nel sopracitato talent show di Canale 5, ha avuto la possibilità di ballare con due membri della Parsons Dance Company, ed il suo fondatore, David Parsons, l'ha poi scelta per la sua compagnia. Allora, al termine di Amici, la D'Amario si è trasferita a New York, e nel 2010 ha iniziato a muovere i primi passi come apprendista nella compagnia Broadway Dance Center. Dal 2011 al 2019, invece, è entrata a far parte del corpo di ballo, ed ha cominciato a prendere parte ai tour mondiali. Nel 2015 è tornata in Italia provvisoriamente ed è diventata ballerina professionista e coreografa di Amici. Nel 2017 è stata nominata ai Clive Barnes Awards, uno dei premi più prestigiosi nel mondo della danza. Inoltre, ha danzato in numerosi videoclip musicali, come ad esempio Tensione evolutiva di Jovanotti, Uno di questi giorni di Nek, Me ne frego di Achille Lauro. Nel 2021, invece, ha pubblicato il suo primo libro autobiografico, Salto. Come se non bastasse, ha anche avuto una piccola esperienza attoriale, recitando in una puntata della settima stagione della fiction Rai Che Dio ci aiuti. Attualmente fa parte della giuria del serale di Amici di Maria De Filippi, con Amadeus e Cristiano Malgioglio.

Dal 2009 al 2010, mentre era un'allieva di Amici, ha intrapreso una relazione amorosa con un altro allievo, il cantante Enrico Nigiotti; lei stessa ha poi dichiarato che si trattava del suo primo amore. Nel 2021 ha avuto un breve flirt con un ballerino - sempre di Amici -, Alessio La Padula, mentre di recente è stata fidanzata con un attore di Mare Fuori, Massimiliano Caiazzo; ormai la loro storia d'amore è naufragata. Prima quest'ultimo entrasse a far parte della sua vita, però, si vociferava di un flirt con l'attore Michele Morrone. Il suo profilo Instagram ufficiale è @elenadamario, e al momento conta ben 1,5 milioni di follower.

