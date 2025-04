Amici 24: Chi è Chiara Bacci? Età, Instagram, TrigNo. Tutto sulla Ballerina di Alessandra Celentano

News VIP

Conosciamo meglio Chiara Bacci, una delle allieve di ballo di Amici di Maria De Filippi!

Scopriamo qualcosa in più su una delle allieve di ballo di questa edizione di Amici di Maria De Filippi, Chiara Bacci, attraverso tutti i dettagli della sua vita privata di cui siamo a conoscenza!

Amici di Maria De Filippi: Ecco chi è Chiara Bacci

Chiara Bacci è una delle allieve di ballo al Serale di Amici di Maria De Filippi, il noto talent show di Canale 5 condotto dall'omonima presentatrice. Che cosa sappiamo però della sua vita privata e della sua carriera? Ecco quello che abbiamo scoperto su di lei.

Chiara Bacci è originaria della Toscana, più precisamente di Firenze, ed è nata nel 2003; quindi, quest'anno ha compiuto o compirà 22 anni. Appassionata di danza sin da quando è soltanto una bambina, decide di studiare per diventare una ballerina. Questa grande passiona le è stata tramandata da sua madre, la quale è un'insegnante di danza classica. Per inseguire il suo sogno, da ragazzina si è dovuta trasferire, di conseguenza si è dovuta separare dalla sua famiglia e, per mantenersi, ha lavorato come cameriera. Così, all'età di 15 anni è riuscita ad entrare nella scuola del Teatro della Scala di Milano, dove poi si è diplomata. Dopodiché, ha ballato in giro per il mondo, fino ad arrivare alla Scuola di Amici; qui è stata notata e fortemente voluta dalla maestra Alessandra Celentano.

Il suo profilo Instagram ufficiale è @butchick__, dove conta circa 43.700 follower. Nella sua bio leggiamo: "Dancin' here and there", ossia: "Ballando qui e lì". Non troviamo numeri post, ma per la maggior parte lei è la protagonista assoluta degli scatti. Inoltre, è sentimentalmente impegnata: all'interno della Scuola si è fidanzata con uno dei cantanti della squadra di Anna Pettinelli, ossia TrigNo. La loro love story fa sognare i fan, benché sia sbocciata quando lui era già fidanzato con una modella, Ege Senni Monaco. Infatti, quest'ultima non le ha mandate a dire quando ha scoperto il tradimento, pubblicando due storie particolarmente dure:

Chiara una grandissima zoc***a che nonostante sapesse di avere davanti a sé un ragazzo impegnato non ci ha pensato 2 volte. Il mio ex un grande cog****e come la maggior parte degli uomini. Dato che mi state tempestando di messaggi, sì ho visto, e no non sono stupida. Il tempo rivelerà il vero volto delle persone. In questo momento sono più rilassata che mai e so di avere un giusto karma e di aver agito correttamente lasciando questa persona. [...] "Il lupo perde il pelo ma non il vizio". L'ho conosciuto come traditore ed è rimasto traditore e questo non cambierà in futuro.

Scopri le ultime news su Amici di Maria De Filippi.