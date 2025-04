Amici 24: Chi è Chiamamifaro? Età, Genitori, Instagram. Tutto sulla Cantante di Rudy Zerbi

News VIP

Conosciamo meglio Chiamamifaro, una delle allieve di canto di Amici di Maria De Filippi!

Scopriamo qualcosa in più su una delle allieve di questa edizione di Amici di Maria De Filippi, Chiamamifaro, attraverso tutti i dettagli della sua vita privata di cui siamo a conoscenza!

Amici di Maria De Filippi: Ecco chi è Chiamamifaro

Chiamamifaro è una delle cantanti in gara al Serale di Amici di Maria De Filippi, talent show di Canale 5 condotto proprio da quest'ultima. Ma che cosa sappiamo del privato e della carriera di quest'artista? Ecco quello che sappiamo su di lei.

Chiamamifaro è il nome d'arte di Angelica Gori, nata a Bergamo, in Lombardia, il 24 luglio del 2001; quindi è del segno del Leone ed ha 23 anni. Questo particolare pseudonimo nasce dall'importanza che ha per lei il faro. Da adolescente, infatti, amava trascorrere il suo tempo al mare e rifugiarsi sotto ad un faro, dove cantava e suonava fino al tramonto. I suoi genitori sono due volti piuttosto noti nel mondo dello spettacolo: suo padre è un politico, imprenditore e produttore televisivo, Giorgio Gori, mentre sua madre è Cristina Parodi, giornalista e conduttrice televisiva. Inoltre, Angelica ha due fratelli, Benedetta ed Alessandro. Ha la passione per i viaggi, i cactus e lo yoga, ma soprattutto per la musica. Infatti, subito dopo essersi diplomata al liceo, ha dato avvio al suo progetto musicale, debuttando nel 2020 con il brano Pasta Rossa. Poi, si è esibita anche con diversi artisti piuttosto noti, come ad esempio Sangiovanni, ed ha persino aperto dei concerti dei Pinguini Tattici Nucleari. Nel 2024, invece, è entrata nella Scuola di Amici di Maria De Filippi, voluta dal prof Rudy Zerbi. Durante questo percorso, ha pubblicato degli inediti di successo, come O.M.G. o Leone.

Il suo profilo Instagram ufficiale è @chiamamifaro, e conta ben 52.800 follower. I post presenti sono quasi tutti legati alla sua attività artistica; tuttavia, seppur non vi sia traccia di un partner, sappiamo che è fidanzata e convive con un ragazzo di nome Alessandro Belotti, un musicista di 25 anni conosciuto ai tempi della ascuola. Oltre ad essere il suo fidanzato, è anche il suo chitarrista.

Scopri le ultime news su Amici di Maria De Filippi.