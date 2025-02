Amici 24: Chi è Asia De Figlio? Età, Instagram, Foto. Tutto sull'allieva di Emanuel Lo

News VIP

Conosciamo meglio Asia, una delle ultime allieve di ballo ad essere entrata nella scuola di Amici di Maria De Filippi!

Scopriamo qualcosa in più su una delle nuove allieve di ballo di questa edizione di Amici di Maria De Filippi, Asia, attraverso tutti i dettagli della sua vita privata di cui siamo a conoscenza!

Amici di Maria De Filippi: Ecco chi è Asia

Nel corso della puntata di Amici di Maria De Filippi andata in onda domenica 2 febbraio 2025 ha fatto il suo ingresso nella scuola una nuova allieva di ballo del talent show di Canale 5, Asia De Figlio. Quest'ultima, infatti, ha affrontato la sfida con la concorrente Giorgia, ed ha vinto. Dunque, ora è una delle danzatrici della squadra del professore Emanuel Lo. Ma che cosa sappiamo del privato di Asia?

Asia De Figlio è originaria di Roma, ed ha 17 anni. Maria De Filippi le ha chiesto subito come farà con la scuola, sottolineando che, con alte probabilità, si ritroverà a dover affrontare l'esame da privatista. Lei, emozionata per la sua vittoria, ha tagliato corto: "Poi ci penserò". D'altra parte, al momento è concentratissima su questa nuova entusiasmante avventura. In fin dei conti, Asia danza sin da quando era una bambina, poiché il ballo è sempre stata la sua grande passione. Nonostante sia giovanissima, Asia vanta già un curriculum degno di nota. Infatti, ha danzato per coreografi molto importanti; ad esempio, ha fatto parte del cast di Kenga Magike 2022, lavorando con Luca Tommassini e Fabrizio Prolli.

Il suo profilo Instagram ufficiale è @asia.de.figlio, che al momento conta circa 7.500 follower; di certo, tuttavia, questo numero è destinato a crescere con la sua partecipazione ad Amici, visto quanto sia seguito il programma. Sulla sua bio leggiamo che è una ballerina, che ha 17 anni e che è di Roma. I post che pubblica sono tutti inerenti alla sua attività da ballerina. Ci sono però anche delle foto che la ritraggono nel suo privato, ad esempio mentre posa davanti allo specchio per mostrare i suoi outfit particolari, oppure mentre è in vacanza e si diverte con i suoi amici. Inoltre, si evince che nel 2023 aveva una relazione amorosa con un ragazzo; non essendoci più post recenti in compagnia del giovane, è presumibile che tra loro sia finita.

