Amici 24: Chi è Antonio? Età, Instagram, Foto. Tutto sull'allievo di Deborah Lettieri

Conosciamo meglio Antonio, uno degli ultimi allievi di ballo ad essere entrato nella scuola di Amici di Maria De Filippi!

Scopriamo qualcosa in più su uno dei nuovi allievi di ballo di questa edizione di Amici di Maria De Filippi, Antonio, attraverso tutti i dettagli della sua vita privata di cui siamo a conoscenza!

Amici di Maria De Filippi: Ecco chi è Antonio

Antonio è uno dei nuovi allievi della scuola di Amici di Maria De Filippi, talent show di Canale 5 condotto proprio dalla suddetta presentatrice. Una delle insegnati di ballo, Deborah Lettieri, è rimasta folgorata dal suo talento, tanto che lo ha presentato agli altri professori per chiedere la loro approvazione affinché lui potesse ottenere un banco senza affrontare nessuna sfida.

Antonio Affortunato è di origini calabresi, infatti è nato in provincia di Cosenza, ed ha solo vent'anni. Nonostante la sua giovane età, ha già alle spalle una carriera degna di nota, tanto che, ad esempio, ha lavorato con il noto coreografo Luca Tommassini. Inoltre, ha preso parte al corpo di ballo di Claudio Baglioni, ed anche del cast di Viva Rai 2, programma di Fiorello, e di quello de Il cantante Mascherato, trasmissione di Rai 1. Come se non bastasse, ha persino fatto parte di un progetto di Giuliano Peparini. Attualmente, proprio per approfondire i suoi studi e crescere sempre di più come ballerino, vive a Roma.

Il suo profilo Instagram ufficiale è @antonioaffortunato_, e al momento conta ben 7.387 follower. Nella sua bio leggiamo soltanto che è un ballerino italiano, e che vive nella Capitale. I post che pubblica lo vedono posare, danzare o viaggiare. Appare sicuro di sé, con un fisco statuario; d'altra parte, lui stesso ha confessato che, quando era un bambino, era in sovrappeso e piuttosto pigro; poi, sua madre lo ha spronato ad iscriversi alla scuola di danza ubicata nei pressi dell'abitazione della nonna, e così è cambiata la sua vita. Infatti, lui è molto grato ai suoi genitori, tanto che ha detto:

Io quello che ho detto a mamma e papà è che un giorno dovrà succedere tutto questo, è per dare una dimostrazione a loro. Ci sta. I genitori, per chi è fortunato, sono orgogliosi di quello che fanno i figli... la mia è un po' una dedica. Nel senso, è un po' per loro, per il senso di gratitudine e per il sacrificio.

