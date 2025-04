Amici 24: Chi è Alessia Pecchia? Età, Instagram, Luk3. Tutto sulla Ballerina di Alessandra Celentano

News VIP

Conosciamo meglio Alessia Pecchia, una delle allieve di ballo di Amici di Maria De Filippi!

Scopriamo qualcosa in più su una delle allieve di ballo di questa edizione di Amici di Maria De Filippi, Alessia Pecchia, attraverso tutti i dettagli della sua vita privata di cui siamo a conoscenza!

Amici di Maria De Filippi: Ecco chi è Alessia Pecchia

Alessia Pecchia è una delle allieve al Serale di Amici di Maria De Filippi, il celebre talent show di Canale 5 condotto dall'omonima presentatrice. Ma che cosa sappiamo di lei? Ecco qualche curiosità sulla ballerina.

Alessia Pecchia è nata a Fondi, in provincia di Latina, nel Lazio, il 18 settembre del 2001; quindi, è del segno della Vergine e quest'anno compirà 24 anni. Attualmente vive nella Capitale, dove si è trasferita per studiare Ingegneria all'Università. Nonostante il percorso di studi, la sua vera passione è la danza, e per la precisione i balli latino-americani. Ad oggi è un'allieva della maestra Alessandro Celentano ad Amici di Maria De Filippi, ma questa non è la sua prima esperienza televisiva: nel 2023 è entrata a far parte del corpo di ballo di Viva Rai2, il programma condotto da Fiorello. D'altra parte, Alessia ha ottenuto importanti riconoscimenti anche al di là del mondo televisivo: è stata Solo World Champion, Solo Europe Champion, e Campionessa Italiana.

Il suo profilo Instagram ufficiale è @_alessia_pecchia, e al momento conta circa 104.000 follower. Nella sua bio, oltre a leggere tutti i suddetti titoli conquistati, ma anche tutti i brand a cui fa da sponsor. Mentre qui ritroviamo per la maggior parte post che la ritraggono in gara, sul suo profilo ufficiale TikTok, ossia @alessiapecchia, dove ha circa sempre 140.000 follower, ci sono più che altro video in cui si diverte con i suoi colleghi di Amici. Proprio all'interno della famosa Scuola, Alessia ha trovato l'amore: nonostante gli alti e bassi, lei e Luk3, allievo di canto nella squadra di Lorella Cuccarini, fanno coppia fissa.

