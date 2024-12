Amici 24, Briga legge agli allievi una lettera scritta da Maria De Filippi per lui: "Maria è una persona rara"

News VIP

Ospite di Amici 24, Briga ha raccontato agli allievi della sua esperienza nel talent e di come sia stata preziosa per lui Maria De Filippi. A conferma del grande sostegno della conduttrice, l'artista ha letto una lettera che gli scrisse anni fa.

Dopo essere stato ospite della puntata di domenica 1°dicembre, Briga, ex finalista di Amici, è tornato nella scuola per una lezione speciale con gli allievi della ventiquattresima edizione. L'artista ha condiviso con i concorrenti del programma di Canale 5 la sua esperiena e la grande importanza che ha avuto Maria De Filippi durante il suo percorso. A testimonianza del sostegno della conduttrice, Briga ha letto una lettera che Maria gli scrisse poche ore prima della Finale.

Amici 24, Briga legge agli allievi una lettera che Maria De Filippi ha scritto per lui

Briga ha voluto condividere con gli allievi di Amici 24 com'è stata la sua esperienza nel programma, oramai 10 anni fa. Anche se sono trascorsi così tanti anni, il rapper ha ammesso che per lui è sempre una grande emozione tornare nello studio del talent show. L'artista ha voluto anche leggere ai ragazzi una lettera che la conduttrice di Amici, Maria De Filippi, ha scritto per lui quando mancava pochissimo alla Finale.

Nella lettera, Maria ha ricordato l'atteggiamento di sfida che l'allora allievo Briga assumeva ogni volta che si parlava del Serale: "Tu eri quelli che diceva 'Maria, non sono 12 i posti al Serale, ma 11, perché uno è mio" e che questo suo modo di fare così spavaldo l'ha portato anche fino alla Finale. Tuttavia, proseguiva la lettera di Maria De Filippi, Briga è stato anche un allievo che ha nascosto le sue fragilità e che solo un occhio attento poteva davvero leggere i suoi silenzi, le parole non dette:

"Sei anche uno di quelli che si tatua le parole 'alle 8 a casa', una frase che ogni figlio o figlia si è sentito dire. Ma se un figlio arriva a tatuarsela, vuol dire che quella frase vuol dire qualcosa. Per te vuol dire radici, casa, calore, sicurezza, in una parola mamma. E un duro come te la parola mamma non se la tatua, ma si tatua 'alle 8 a casa'."

La lettera della conduttrice si concludeva con un elogio alla doppia anima dell'artista, arrogante, ma anche dotato di tanta sensibilità. Briga ha voluto porre l'attenzione sulla grande sensibilità che Maria De Filippi ha dimostrato con queste parole e che ha più volte, nel corso degli anni, riletto queste parole, perché gli hanno dato un grande insegnamento:

"Crescere vuol dire ammettere di aver bisogno di tante cose, ora che sono cresciuto e mi sono scrollato di dosso quegli strati che non mi appartengono più, capisco molto meglio queste parole"

Amici, il percorso di Briga dall'esperienza nel talent a oggi

Dopo un percorso all'estero, prima a Parigi, dove finisce gli studi, poi in Danimarca, dove inizia a scrivere, si sposta a Madrid nel 2008 e fino al 2012 pubblica diversi EP, iniziando anche una collaborazione con Coez e Gemitaiz. Nel 2015 entra nella scuola di Amici di Maria De Filippi e arriva in Finale, piazzandosi al secondo posto.

Nel 2015, dopo l'esperienza di Amici, pubblica il suo nuovo album "Never Again" che vale a Briga il disco di platino. Inizia la sua tournée in quello stesso anno. Nel 2016 firma un contratto con Sony Music e pubblica Talento, nel quale figurano anche Gianluca Grignani, Gemitaiz e Lorenzo Fragola. Nel 2019 è sul palco dell'Ariston con Patty Pravo. Nel 2021 esce il nuovo singolo "Non mi regolo" e nel 2022 fonda la sua prima etichetta discografica 21co con Giordana Angi, Mamo Giovenco, Gabriele Costanzo e Fascino PGT.

Dopo un breve flirt con Ludovica Chiodo e Ludovica Valli, ex tronista di Uomini e Donne, Briga ha conosciuto e sposato l'attrice Arianna Montefori. Il matrimonio è stato celebrato nel 2021.

Scopri le ultime news su Amici