Amici 24, Anna Pettinelli si congratula con Nicolò per la maglia del Serale: "Te la meriti, quella classifica era ingiusta"

Nel corso del daytime di oggi di Amici 24, Anna Pettinelli si è congratulata con il suo allievo Nicolò per la maglia del Serale e gli ha chiesto alcune delucidazioni sulla famosa classifica stilata dai suoi compagni.

Nella puntata di Amici 24 in onda ieri, domenica 2 febbraio, Anna Pettinelli ha consegnato la maglia oro del Serale a Nicolò, riscattando l'allievo dopo che i suoi compagni l'avevano posizionato alle ultime posizioni delle loro personali classifiche di chi meritasse il Serale. Nel corso del daytime di oggi, la speaker ha incontrato il suo allievo e gli ha chiesto cosa pensasse della famosa classifica.

Amici 24, Anna Pettinelli si congratula Nicolò: "Meriti la maglia"

La consegna della maglia per il Serale a Nicolò è stata preceduta da un duro rimprovero di Anna Pettinelli agli allievi di Amici di Maria De Filippi. La discussione che ne è nata ha coinvolto anche Lorella Cuccarini e alcuni degli allievi, come Luk3 e TriGNO.

La professoressa, infatti, è venuta a conoscenda delle classifiche stilate dai cantanti su chi meritasse il Serale e di come la maggior parte di loro avesse inserito Nicolò all'ultimo o penultimo posto perché la sua musica non aveva personalità e non "arrivava".

Sorprendendo il cantante, Anna ha deciso di ribaltare le carte in tavola e ha assegnato al suo allievo la prima maglia oro per il Serale.Oggi, come mostrato nel daytime del talent show, la speaker ha incontrato Nicolò e si è congratulata per il suo nuovo traguardo: "Come ti senti? Te la meritavi questa maglia".

Amici 24, Anna Pettinelli e Nicolò a confronto: "Quella classifica era ingiusta"

Anna Pettinelli ha anche voluto chiedere il suo parere sulla classifica stilata dai suoi compagni: "Quella classifica non era giusta.Ti ha fatto male? Hai cantato bene, te la meriti questa maglia". Nicolò ha ammesso di essere stato ferito da ciò che hanno detto i suoi compagni su di lui, più che dalla classifica in sé: "Un po' mi ha ferito, non fa piacere essere messi in fondo, con ognuno condividevo qualcosa, però per me è importante cosa pensano i ragazzi".

Il cantante ha però aggiunto che la maglia del Serale se la meritano anche altri dei suoi compagni, ma Anna l'ha interrotto: "Sicuramente, ma tu sei bravo, perciò, te la sei guadagnata. Non sopporto quei discorsi 'non mi arriva', la personalità, basta". Poi, la speaker gli ha anche ricordato che il Serale gli richiederà un nuovo sforzo e un diverso tipo di studio, ma Nicolò si è detto pronto: "Sono abbastanza carico!".

