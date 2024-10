Amici 24, Anna Pettinelli punta il dito contro Diego Lazzari: la reazione inaspettata di Rudy Zerbi (VIDEO)

News VIP

In vista della quarta puntata del pomeridiano di Amici 24, che andrà in onda domenica su Canale 5, Diego Lazzari ha ricevuto il suo primo compito da Anna Pettinelli. Ecco qual è stata la reazione di Rudy Zerbi.

Diego Lazzari è finito nel mirino di Anna Pettinelli ad Amici 24. In occasione della prossima puntata del talent show di Maria De Filippi, infatti, la professoressa della scuola ha deciso di mettere alla prova l'allievo di Rudy Zerbi sul famoso brano dei Rolling Stones, (I can't get no) Satisfaction. Riuscirà a convincerla?

Diego Lazzari riceve il suo primo compito

Nel daytime di oggi di Amici 24, Diego Lazzari ha ricevuto la famosa busta blu da parte di Anna Pettinelli. In vista della nuova puntata del pomeridiano, che andrà in onda domenica 20 ottobre 2024 su Canale 5, la professoressa di canto e nota speaker radiofonica ha deciso di mettere alla prova il giovane cantante e allievo di Rudy Zerbi assegnandogli un pezzo leggendario, ovvero "(I can't get no) Satisfaction" dei The Rolling Stones:

Ciao Diego hai avuto una settimana complicata, ma spero che l'esibizione che hai fatto in puntata ti abbia infuso un pò di serenità. Vorrei capire meglio le potenzialità che hai espresso fino a ora a fasi alterne. Mi hai convinto a metà [...] Vorrei sentirti in un pezzo leggendario, saprai rendergli merito? Te lo auguro. Buon lavoro.

Il compito della Pettinelli ha sorpreso e destabilizzato Diego , che ha ammesso di non trovarlo nelle sue corde: "Questo stile non è proprio mio, mai nella vita". Il giovane cantante della nuova edizione di Amici ha poi raggiunto il suo coach Zerbi che, dopo aver scoperto il brano scelto dalla sua collega, ha dichiarato:

Questo pezzo è un tranello. La Pettinelli vorrebbe essere la Celentano della musica, però ha una grave mancanza rispetto alla maestra. L'essere dritta e vera fino in fondo. Se scrivi una lettera così e poi assegni questo brano o sei confusa o stai facendo un tranello. Fa la finta buona costruttiva, poi ti da un pezzo lontano dalle tue corde [...] Noi lo accettiamo il compito, ma...la lettera la riscrivo io.

La contro-lettera di Rudy Zerbi

Rudy Zerbi ha deciso di riscrivere la lettera del compito che la coach Anna Pettinelli ha assegnato all'allievo Diego Lazzari. La lettera è stata poi consegnata alla professoressa di canto della scuola di Amici che, dopo averla letta, ha invitato il suo collega a raggiungerla per un confronto. "Invece di mandare lettere perché Rudy non viene a parlare con me? Così gli spiego che è una canzone che Diego può fare benissimo e che è solo un problema di codardia del suo professore! Non è una canzone difficile. La prossima volta vieni in sala". Il cantante riuscirà a convincere Anna? Per scoprirlo non ci resta che attendere la nuova puntata, che andrà in onda domenica 20 ottobre alle 14 su Canale 5.

