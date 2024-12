Amici 24, Anna Pettinelli furiosa contro TrigNO: "Hai parlato male di tutti e per questo ho deciso che..." (VIDEO)

News VIP

Arrabbiata e delusa per il comportamento irrispettoso assunto dal cantante TrigNO nei confronti di alcuni aspiranti allievi di Amici, la professoressa Anna Pettinelli ha sbottato e preso una drastica decisione.

TrigNO rischia seriamente di dover abbandonare la scuola di Amici. Il giovane cantante della 24esima edizione del talent show di Canale 5 è stato punito dalla professoressa Anna Pettinelli per via di alcuni commenti poco carini fatti nei confronti di aspiranti allievi.

TrigNO a rischio

Nel daytime di ieri di Amici 24, è andata in onda la sfuriata di Anna Pettinelli contro TrigNO. Il motivo? Il giovane cantante si è lasciato andare a delle affermazioni poco carine nei confronti di alcuni talenti che erano sotto provino provocando la reazione della professoressa di canto, che ha deciso di prendere una decisione inaspettata.

Dopo averlo convocato nella sua stanza, la Pettinelli ha invitato TrigNO a riguardare il suo atteggiamento nella clip e a riascoltare tutte le frasi pronunciate. "Ti sembra il modo di parlare di gente che è venuta qui a provare ad entrare ad Amici? Se ti ritieni un artista, la prima cosa che devi imparare è avere rispetto degli altri. Questo non è rispetto!" ha dichiarato la coach furiosa "Sei anche in sfida, sei in bilico. Non si parla male degli altri". Il giovane allievo della scuola ha provato a giustificarsi, ma invano visto che Anna ha deciso di prendere un duro provvedimento disciplinare: "Sei andato avanti due ore a dire me**a su tutti! Sai cosa chiederò alla produzione? Di annullare la sfida con Luk3 e lo sfidante che ho scelto lo metto con te! Siccome lo trovo molto bravo, che entri lui ed esca te, per me può andare bene lo stesso. Così vediamo se impari cos’è il rispetto".

TrigNo è tornato in Casetta dai suoi compagni di scuola e poco dopo è arrivato il comunicato sulla decisione definitiva della Pettinelli: "Hai giustamente sentito il bisogno di scusarti per i tuoi commenti, ma nessuna scusa è stata rivolta a me. Come ti ho preannunciato in sala, ho chiesto alla produzione di annullare la sfida di Luk3 e di sostituire il tuo sfidante con un ragazzo molto bravo, che ho individuato nei casting di ieri. La produzione ha accolto la mia richiesta. Buona fortuna e… credimi, ne avrai davvero bisogno!". Un comunicato ha destabilizzato il cantante, che ha nuovamente chiesto scusa per i modi utilizzati: "Mi scuso per i commenti fatti sugli altri sfidanti, era un modo per gonfiare l’ego a Luk3 anche se forse non ne ha bisogno. So di aver sbagliato, ma continuo a pensare che il metodo di renderci partecipi dei casting non sia giusto". Come se la caverà? Riuscirà a superare la sfida?

Le anticipazioni della nuova puntata di Amici 24

Giovedì 12 dicembre è stata registrata una nuova puntata della 24esima edizione di Amici, che andrà in onda domenica 15 dicembre 2024 alle 14 su Canale 5. Stando alle anticipazioni, TrigNO e Dandy hanno superato le loro rispettive sfide. Ilan è passato nella squadra di Anna Pettinelli e Rudy Zerbi ha preso nel suo team Jacopo Sol.

A giudicare la gara di canto il cantautore Alex Britti e I Ricchi e Poveri, che hanno premiato Antonia. Ultimo posto per Chiamamifaro. Stessa sorte per il ballerino Alessio, che è arrivato ultimo nella classifica stilata da Raimondo Todaro. Nella scuola è arrivato un duro provvedimento disciplinare per colpa della sporcizia in casetta. I professori Rudy Zerbi e Anna Pettinelli hanno deciso di mandare tutti i loro allievi in sfida. Ovviamente sono stati esclusi dal provvedimento i nuovi arrivati Jacopo Sol e Mollenback. Ospiti musicali della registrazione Sting e Giordana Angi.

Con l'eliminazione di Diego Lazzari e l'ingresso di Mollenback, ecco chi sono gli allievi della scuola che dovranno fare di tutto per tenersi il banco, convincendo sia i professori che i giudici esterni che valuteranno le loro esibizioni nelle varie sfide domenicali: Ilan Muccino, Chiamamifaro, Vybes, TrigNo, Niccolò, SenzaCri, Luk3 e Antonia per la categoria canto; Alessia, Daniele, Chiara, Teodora, Alessio, Francesca e Dandy per la categoria ballo.

