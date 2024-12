Amici 24, Anna Pettinelli furiosa con Lorella Cuccarini: "Mancanza di rispetto enorme!" (VIDEO)

News VIP

Durante il daytime di Amici 24, Anna Pettinelli ha convocato alcuni dei possibili sfidanti di Luk3, che avrebbe dovuto ascoltare insieme a Lorella Cuccarini. Con grande sorpresa della speaker, la collega non si è presentata, mandando Pettinelli su tutte le furie!

Anna Pettinelli ha deciso di mettere Lorella Cuccarini e Luk3 alle strette, chiedendo più volte alla collega nella scuola di Amici 24 di valutare altri candidati e mandare via il giovane cantante. L'insistenza di Anna ha spinto Lorella a replicare in maniera molto dura, nel corso dell'ultima puntata di domenica 1° dicembre, tanto che la showgirl ha chiesto "un provvedimento disciplinare per i professori".

La risposta di Lorella Cuccarini ha spinto Anna Pettinelli a chiederle un confronto, andato in onda lunedì 2 dicembre. Pettinelli ha cercado di persuadere la collega a presentarsi in studio per ascoltare tre papabili candidati che possano sostituire Luk3. In maniera molto vaga, Lorella Cuccarini ha replicato "Vedremo in base ai miei impegni", ma per la speaker queste parole erano più che sufficienti, tanto che ha chiamato Luk3 in casetta e gli ha comunicato la decisione della sua insegnante.

Cuccarini, invece, ha smentito con il suo allievo le parole di Anna Pettinelli, specificando che le aveva dato la sua parola che ci avrebbe pensato, non che si sarebbe presentata ai provini degli sfidanti di Luk3. Perciò, nel daytime di oggi, mercoledì 4 dicembre, mentre i ragazzi assistevano dalla sala relax in casetta, in studio Anna Pettinelli ha atteso per diverso tempo l'arrivo della collega.

Tuttavia, Lorella Cuccarini ha deciso di non presentarsi e a comunicarlo alla speaker è stata la produzione. La professoressa ha lasciato un messaggio a uno degli autori che l'hanno raggiunta telefonicamente per chiederle della sua presenza in studio. In risposta alla richiesta di Pettinelli, Lorella Cuccarini ha lasciato il seguente messaggio:

"Anna, te lo devo leggere, ti devo dare un'informazione complessiva del perché non si presenta. Non ho ritenuto opportuno venire all'incontro, ti ho detto 'vediamo' e per me vuol dire 'vediamo. Non ho bisogno della balia per ricordarmi dei ragazzi e questa tua iniziativa mi ha messo in difficoltà con Luk3"

Infastidita dall'assenza della collega, Anna Pettinelli ha replicato che si è trattato di una grande mancanza di rispetto e che Cuccarini avrebbe potuto almeno farle una chiamata. In merito alla comunicazione della produzione, la speaker si è prima rifiutata di ascoltarla, ma dagli autori ha ricevuto indicazioni di dover ascoltare il messaggio di Lorella Cuccarini.

A sentire le parole della collega, la speaker ha esclamato: "Se si sente in difficoltà con Luk3, allora, mi domando, cosa viene a fare ai provini? Aveva paura di incontrare qualche altro allievo più talentuoso di lui?". La speaker ha anche accusato Cuccarini di non aver avuto rispetto per i tre allievi che erano giunti da lontano per sostenere nuovamente il provino.

In casetta, intanto, i ragazzi hanno assistito alla discussione sgomenti, anche se Luk3 è parso molto contento di come la sua insegnante aveva deciso di rispondere ai continui tentativi di Pettinelli di eliminarlo da Amici di Maria De Filippi.

