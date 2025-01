Amici 24, Anna Pettinelli elimina Ilan Muccino: "È meglio che lasci la scuola e trovi la tua strada" (VIDEO)

News VIP

Colpo di scena nella scuola di Amici 24. Il cantante Ilan Muccino lascia il talent show di Canale 5 per volere della sua coach Anna Pettinelli: ecco cosa è successo durante il confronto tra i due.

Nessun lieto fine per Ilan Muccino ad Amici 24. A pochi mesi dall'inizio del Serale, il giovane cantante e figlio d'arte è stato eliminato dalla sua coach Anna Pettinelli, che lo ha invitato a trovare la sua strada fuori dal talent show di Maria De Filippi. Una decisione che ha sconvolto tutti, sia dentro che fuori la scuola!

Anna Pettinelli prende una drastica decisione ed elimina Ilan Muccino

Nel daytime di oggi di Amici 24 è andato in onda un inaspettato confronto tra Anna Pettinelli e Ilan Muccino. La professoressa di canto del talent show di Maria De Filippi ha deciso di convocare il suo allievo e informarlo di aver preso una drastica decisione riguardante il suo percorso nella scuola. Senza troppi giri di parole, la coach ha invitato il giovane cantante a lasciare il programma e trovare la sua strada fuori:

Mi sono fatta la domanda delle domande, quella che in questo periodo mi faccio: “Ilan lo porti al serale?”. Non credo che due mesi cambino la situazione, ho scelto di dirtelo in questo luogo che è un po’ più intimo per raccogliere anche le tue sensazioni, emozioni quello che vuoi, non in puntata. Ma la mia valutazione è proprio questa. Inutile che te lo dico tra due mesi, inutile che continuiamo lo stillicidio. Quello che hai imparato nella scuola di Amici te lo porterai tutta la vita dietro, quello che penso di te rimane, ma non ho visto miglioramenti Ilan. Per me è meglio veramente che esci dalla scuola e trovi una tua strada. È difficilissimo dire una cosa del genere per me, so che è molto più difficile per te sentirla. Te lo dovevo dire.

Le parole della Pettinelli hanno letteralmente spiazzato Ilan, che tutto pensava tranne di essere mandato via dalla sua coach di riferimento. "Non so cosa dire, sono abbastanza ghiacchiato!" ha confessato il cantante di Mezzocielo "Sono dispiaciuto, mi porterò sicuramente tutto con me, grazie Anna".

Ilan lascia Amici: la reazione di TrigNO e Vybes

Ancora sconvolto e incredulo per l'inaspettata decisione presa da Anna Pettinelli, Ilan Muccino è tornato in casetta, dove ha deciso di confidarsi solo con TrigNO e Vybes. "Me ne vado via, ho parlato con Anna e mi ha detto che non vede miglioramenti, mi ha detto che il mio viaggio qua è finito. Devo ancora realizzare, non voglio passare gli ultimi momenti qui con voi piangendo. Mi dispiace" ha dichiarato il figlio d'arte con le lacrime agli occhi.

"Non mi riesco a immaginare qua dentro senza di te" ha prontamente replicato Vybes visibilmente scosso dalla notizia "È assurdo, tutto avrei pensato tranne che perdere un pezzo così importante per me". "Voi siete due torri per me" ha aggiunto TrigNO. Dopo aver salutato i suoi amici, Ilan ha raggiunto tutti gli altri ragazzi della scuola: "Scusate se non mi sono fermato, ma vi giuro che è stato uno shock. Anna mi ha detto di andare a casa".

Con l'uscita di scena di Ilan, i ragazzi ancora in corsa per il Serale di Amici 24 sono: Vybes, Chiamamifaro, Antonia, Jacopo Sol, Mollenbeck, Senza Cri, Luk3, Nicolò, Deddè e TrigNo per la categoria canto; Alessia, Chiara, Daniele, Giorgia, Alessio, Dandy e Francesca per la categoria ballo. L'appuntamento è per domenica 19 gennaio 2025 alle 14 su Canale 5.

Scopri le ultime news su Amici.