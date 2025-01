Amici 24, Anna Pettinelli comunica la sua scelta a TrigNO: "Purtroppo devi dare conto a me" (VIDEO)

News VIP

Buone notizie per TrigNO ad Amici. il talent show di Maria De Filippi giunto alla sua 24esima edizione. Dopo un periodo di sospensione, la coach Anna Pettinelli ha deciso di dare una seconda possibilità al giovane cantante della scuola e restituirgli la maglia.

Anna Pettinelli e TrigNO a confronto

Nel daytime di ieri di Amici 24, TrigNO ha finalmente scoperto il suo destino nella scuola. Per chi non lo sapesse, il giovane cantante aveva assunto dei comportamenti che avevano portato Anna Pettinelli a sospendergli la maglia, negandogli la possibilità di seguire le lezioni e di partecipare all'ultima puntata del pomeridiano. Dopo un periodo di sospensione, la professoressa di canto ha deciso di convocare il suo allievo in una delle salette dalla sua insegnante per comunicargli la sua decisione:

La tua rabbia la devi incanalare Pietro! Io spero che tu abbia imparato la lezione per te, poi purtroppo devi dare conto a me perché sono la tua insegnante. Non è una punizione, è un provvedimento disciplinare e tra l'altro non è il primo. Facciamo un patto io e te: tu non tradisci te stesso, non tradisci me e io ti do la maglia. Parola di uomo?

Parole che hanno rincuorato TrigNO. Sollevato e felice per la decisione presa dalla Pettinelli, il chiacchierato cantante della 24esima edizione del talent show di Maria De Filippi ha ammesso di essersi reso conto degli errori commessi e di voler assolutamente migliorare i suoi comportamenti:

Mi rendo conto che le mie reazioni sono totalmente sbagliate, c'è tanto di me che vedo che non va. So dove sbaglio, ma non so la mia rabbia da dove viene [...] Sono dispiaciuto e deluso per te, per i miei compagni. Questa settimana che non ho fatto niente mi sono reso conto di quanto mi mancasse venire qui, cantare, ho avuto modo di scrivere al pianoforte. Questa settimana è stata una punizione, io ho 23 anni e le punizioni non le prendo da un po' fuori. Parola di ragazzo che vuole essere uomo!

La maestra Celentano contro Alessia

Se da una parte Anna Pettinelli ha deciso di ridare la maglia a TrigNO, dall'altra Alessandra Celentano ha deciso di convocare Alessia perché stanca del suo "comportamento infantile". Durante un fuori onda, la ballerina si è lasciata andare a uno sfogo con Antonia in cui si è lamentata della sua posizione in classifica. Parole che hanno parecchio innervosito la maestra di danza classica:

Ma cosa piangi Alessia? Capisco che tu hai vinto due mondiali, che sei magari anche un po’ viziata, ma lì gareggi con chi fa il tuo stesso stile, ma qui fate cose diverse. Ma ti pare normale fare una scenata del genere? Perché sei bassa in classifica dove? Invece di essere contenta di stare in questo posto ti lamenti.

Continua la corsa al Serale per i ragazzi di Amici 24. Ricordiamo che i talenti ancora in gara sono: Chiamamifaro, Vybes, Jacopo Sol, Antonia, Mollenbeck, SenzaCri, Luk3, Niccolò, Deddè e TrigNO per la categoria canto; Alessia, Daniele, Chiara, Francesca, Dandy, Alessio e Giorgia per la categoria ballo.

