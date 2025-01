Amici 24, Anna Pettinelli al centro delle critiche per l'eliminazione di Ilan Muccino: la reazione social della professoressa

News VIP

Amici 24 nel caos dopo l'inaspettata eliminazione del cantante Ilan Muccino dalla scuola. La coach Anna Pettinelli rompe il silenzio sui social: "Ma quanto parlate che le cose non le sapete!".

La 24esima edizione di Amici è finita nella bufera dopo l'eliminazione improvvisa di Ilan Muccino. Una situazione che ha costretto Anna Pettinelli a intervenire sui social per cercare di rispondere (o placare) le critiche e le polemiche riguardanti la scelta presa nei confronti del giovane cantante.

Ilan lascia Amici 24

Nel daytime di ieri di Amici 24, Anna Pettinelli ha deciso di eliminare il cantante Ilan Muccino, che aveva deciso di accogliere nel suo team dopo la decisione di Rudy Zerbi di sostituirlo con Jacopo Sol. Il motivo? La severa professoressa di canto della scuola ha spiegato al giovane cantante di Mezzocielo di non aver visto miglioramenti in lui nel corso delle settimane e di essersi resa conto di non volerlo portare alla fase Serale della trasmissione:

Non credo che due mesi cambino la situazione, inutile che continuiamo lo stillicidio. Quello che hai imparato nella scuola di Amici te lo porterai tutta la vita dietro, quello che penso di te rimane, ma non ho visto miglioramenti Ilan. Per me è meglio veramente che esci dalla scuola e trovi una tua strada. È difficilissimo dire una cosa del genere per me, so che è molto più difficile per te sentirla.

Le parole della Pettinelli hanno letteralmente spiazzato e destabilizzato Ilan, che tutto pensava tranne di essere mandato via dalla sua coach di riferimento. "Non so cosa dire, sono abbastanza ghiacchiato! Sono dispiaciuto, mi porterò sicuramente tutto con me, grazie Anna" ha dichiarato il cantante prima di abbandonare la scuola.

L'intervento social di Anna Pettinelli dopo l'uscita di Ilan da Amici

La drastica decisione presa dalla Pettinelli ha spiazzato tutti, sia dentro che fuori la scuola di Amici. In molti sul web, infatti, hanno puntato il dito contro la professoressa del talent show di Maria De Filippi per la modalità con cui ha deciso di eliminare Ilan. A tutte queste critiche e polemiche, Anna ha deciso di rispondere tramite un video pubblicato nelle sue storie su Instagram.

"Parole parole, parole, ma quanto parlate che le cose non le sapete? Ma quanto parlate? Che pazienza" ha dichiarato Anna sui social riferendosi al filmato riguardante l'eliminazione di Ilan. Quest'ultimo, invece, ha preferito, almeno per il momento, non commentare la sua uscita di scena, ma condividere un pezzo del suo nuovo inedito "Sangue blu".

Ricordiamo che, con l'uscita di scena di Ilan, i ragazzi ancora in corsa per il Serale di Amici 24 sono: Vybes, Chiamamifaro, Antonia, Jacopo Sol, Mollenbeck, Senza Cri, Luk3, Nicolò, Deddè e TrigNo per la categoria canto; Alessia, Chiara, Daniele, Giorgia, Alessio, Dandy e Francesca per la categoria ballo. L'appuntamento è per domenica 19 gennaio 2025 alle 14 su Canale 5.

Scopri le ultime news su Amici.