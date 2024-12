Amici 24, allievo eliminato a sorpresa: la fidanzata sbotta sui social e lancia una velenosa frecciata al talent show

News VIP

Nel corso dell'ultima registrazione del pomeridiano di Amici 24, Diego Lazzari ha perso la sfida e lasciato la scuola: la sua eliminazione, però, ha provocato l'ira della fidanzata, che ha sbottato sui social pubblicando un post al vetriolo.

L'ultima registrazione del pomeridiano di Amici 24 ha visto l'eliminazione del cantante e noto tiktoker Diego Lazzari. Un'uscita di scena inaspettata, che è stata commentata sui social anche dalla fidanzata dell'allievo di Lorella Cuccarini, che ha pubblicato un post al vetriolo anche contro il talent show di Maria De Filippi.

Diego eliminato da Amici 24, la dura reazione della fidanzata Camilla

Ieri, venerdì 6 dicembre, è stata registrata una nuova puntata del pomeridiano di Amici 24, che andrà in onda domenica 8 dicembre 2024 su Canale 5. Stando alle anticipazioni, sia Luk3 che Diego Lazzari hanno affrontato le loro sfide. Ma se il primo ha vinto, il giovane tiktoker ha perso ed è stato costretto a lasciare definitivamente la scuola.

L'eliminazione del cantante Diego Lazzari ha spiazzato un pò tutti e provocato la dura reazione della sua fidanzata Camilla De Pandis. La giovane tiktoker, soprannominata “Camillina“ e seguita da 1.2 milioni di follower su TikTok, ha sbottato sui social lanciando una frecciata al talent show di Canale 5 e puntando il dito contro coloro che consideravano il cantante un raccomandato: "Purtroppo avete tutti dato del raccomandato all’unico che non lo era. Circo di burattini".

Le Anticipazioni della nuova registrazione di Amici 24

L'ultima registrazione di Amici 24 è stata davvero ricca di colpi di scena: Diego Lazzari ha perso la sua sfida ed è stato costretto a lasciare la scuola e Rudy Zerbi ha rivelato la sua volontà di voler sostituire Ilan Muccino, che ha lasciato lo studio. Ospiti musicali della registrazione Aiello, che ha cantato il singolo "Tutto sbagliato", e i Pinguini Tattici Nucleari, che si sono esibiti sulle note di "Islanda".

A giudicare la gara di canto l'amato attore Cristian De Sica, che ha premiato Niccolò. Ultimo posto per TrigNO, che è finito in sfida. Stessa sorte per il ballerino Dandy, che è arrivato ultimo nella classifica stilata da Gabriele Rossi e Alberto Matano. La gara inediti, giudicata da Aiello, ha visto scontrarsi Senza Cri, Antonia e TrigNO. A trionfare è stato l'allievo di Anna Pettinelli.

La gara improvvisazione ballo è stata giudicata da Marcello Sacchetta e ha visto trionfare Alessio. A sfidarsi con lui Alessia e Dandy. Spazio poi ai compiti voluti dai professori della scuola di Amici. Francesca ha conquistato la maestra Alessandra Celentano, che le ha dato 8.5. Prove sponsor Oreo: ha vinto Dandy. Prova Marlù: ha vinto Vybes. Per saperne di più non ci resta che attendere la nuova puntata, che andrà in onda domenica 8 dicembre 2024 alle 14 su Canale 5.

