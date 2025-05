Amici 24, Alessia Pecchia vittima di bullismo, un'ex compagna la sbugiarda: "Non è andata come hai raccontato..."

News VIP

Alessia Pecchia, finalista di Amici 24, ha dichiarato di essere stata vittima di bullismo, ma un'ex compagna della ballerina è intervenuta sui social a smentire la sua versione!

Alessia Pecchia è stata una delle finaliste del Serale di Amici 24: la ballerina e allieva di Alessandra Celentano si è fatta notare per il suo talento nel latino americano, oltre che per il suo carattere solare e allegro. Nonostante nella scuola avesse stretto un buon rapporto con tutti gli allievi, intrecciando anche una storia d'amore con Luk3, prima dell'esperienza in casetta Alessia ha raccontato di essere stata vittima di bullismo e di non aver mai avuto un buon rapporto con le compagne di classe. A sorpresa, dopo le sue ultime dichiarazioni in merito a Verissimo, a smentirla è intervenuta un'ex compagna di scuola, che ha raccontato una versione diversa.

Amici 24, Alessia Pecchia vittima di bullismo? Una sua ex compagna di scuola interviene

Ospite a Verissimo, domenica 25 maggio, nella puntata speciale dedicata ai finalisti del Serale della 24esima edizione di Amici di Maria De Filippi, Alessia Pecchia ha raccontato di alcuni episodi di bullismo subiti quando era adolescente. In particolare, la ballerina ha ricordato il suo diciottesimo compleanno, rivelando che le sue compagne di scuola avevano deciso di comune accordo di abbandonare la festa tutte insieme.

A Silvia Toffanin, la ballerina aveva rivelato che spesso era oggetto di scherno da parte delle compagne, che la insultavano e la sminuivano. Raccontando del suo diciottesimo compleanno, la ballerina ha svelato: "A mezzanotte non c'era più nessuno, si sono messe d'accordo e sono andate via. Per me quello fu un anno abbastanza turbolento, poi venne il covid e la maturità da sola. Forse è stata fortuna, mi ha tolto da loro".

Anche la madre di Alessia, in diverse occasioni ha raccontato del bullismo subito dalla figlia e di come la ballerina avesse sofferto, durante l'adolescenza, perché non aveva molte amiche. Diverso era stato invece il percorso ad Amici 24, dove Alessia ha trovato colleghe di ballo e amiche con cui stringere un sincero legame. Tuttavia, le affermazioni della madre di Alessia, ma anche della ballerina sono state smentite da un'ex compagna di classe di Alessia, che ha pubblicato un lungo commento sui social, raccontando un'altra versione.

Amici 24, un'ex compagna di scuola di Alessia la sbugiarda: "Non è come hai raccontato"

Le dichiarazioni di Alessia sui social non sono passate del tutto inosservate e su Instagram è arrivato il commento di un'ex compagna di scuola della ballerina che ha raccontato tutt'altra versione rispetto a quella di Alessia. La ragazza in questione si chiama Angela e vive a Fondi come Alessia: in un lungo post la ragazza ha spiegato che ciò che Alessia ha raccontato non corrisponde al vero e che parla a nome di tutta la classe quando dice che anche se non c'è mai stato "un vero rapporto di amicizia", c'era però sempre stato rispetto.

Inoltre, Angela ha smentito la versione di Alessia sul suo diciottesimo compleanno, raccontando che ha diversi video e foto che mostrano che nessuna delle compagne di classe ha abbandonato la festa di comune accordo e che ha sempre goduto di stima e supporto da persone che la ballerina oggi accusa di averla bullizzata:

"Io presente ai tuoi 18 anni (oltretutto in cui ti sei lamentata di non aver ricevuto una quota dei soldi del regalo nella busta…) posso assicurare (con tanto di foto/video con annessi orari) che eravamo lì e nessuno è corso per andarsene a mezzanotte, come posso assicurare anche del rapporto, del supporto che hai avuto dalle persone con cui eri legata (con cui addirittura ti sentisti prima di entrare ad Amici) e che oggi accusi di averti bullizzata"

Angela prosegue il suo racconto dichiarando che ha sempre cercato di sostenere la ballerina e di aver ammirato il suo percorso in casetta, ma che le sue ultime interviste l'hanno lasciata interdetta, portandola a ricredersi su cosa pensava di lei:

"Ho ammirato tanto il tuo percorso in casetta e sempre preso le tue difese quando venivi accusata di far vittimismo per ottenere consensi. Ma ad oggi mi sento di dover dire che mi sono sbagliata. Sei brava, talentuosa, intelligente non hai bisogno di utilizzare parole pesati come il venir bullizzata per metterti in luce. Dopo aver visto l’intervista, delle persone ti hanno scritto chiedendo spiegazioni ma senza ricevere risposta”. C’è mai stato un bullo che si è scusato sinceramente di esserlo stato? La risposta è semplice: no"

