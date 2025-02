Amici 24, Alessia Pecchia è al Serale, la telefonata con la madre: "L'ho desiderato tantissimo" (VIDEO)

News VIP

Alessia Pecchia ha ottenuto la maglia del Serale, diventando la prima ballerina della classe di Amici 24, a riceverla. Ecco cosa ha raccontato in una telefonata con la madre.

Nel corso del daytime di Amici 24 in onda oggi, lunedì 10 febbraio, su Canale 5, Alessia Pecchia ha raccontato le sue emozioni nell'essere la prima ballerina della ventiquattresima edizione ad accedere al Serale. L'allieva ha annunciato anche alla madre di essere arrivata al Serale e le due si sono emozionate insieme, ricordando gli inizi del percorso della ballerina.

Amici 24, Alessia Pecchia è al Serale: "Ci speravo tantissimo"

Dopo essersi esibita nella puntata di domenica 9 febbraio, Alessia ha ricevuto i tre sì dai professori di categoria per accedere al Serale: per la ballerina di latino è stata una grandissima emozione e alla fine della puntata ha ricevuto i complimenti di tutti gli altri allievi. "Stamattina avevo una strana sensazione" ha affermato Alessia, prima di commuoversi.

Poco dopo, la ballerina ha chiamato la madre e ha finto di doverle dare una brutta notizia: "Mi hanno detto chiama prima a casa..." ma lo scherzo è durato poco, tanto che Alessia ha esclamato entusiasta di aver avuto la maglia oro. "Ci speravo tantissimo, sono contenta" ha detto commossa alla madre. Per la ballerina si è trattato di un riconoscimento importante, perché arriva dopo un periodo difficile e di profonda crisi.

Nelle ultime settimane, infatti, la ballerina si era lamentata della sua posizione nelle classifiche di ballo: non riusciva a raggiungere le prime posizioni e in più di un'occasione ha pensato di aver deluso la sua insegnante, la Maestra Celentano. Quest'ultima l'ha però rimproverata, ricordandole che il suo percorso non era ancora concluso e che non doveva lamentarsi perché, sebbene non arrivasse prima, riusciva comunque a piazzarsi nelle prime posizioni.

Amici 24, Alessia è al Serale: le prime parole della ballerina

In chiamata con la madre, Alessia Pecchia ha raccontato le emozioni di essere arrivata al Serale. "Ci speravo tantissimo, faccio ancora fatica a realizzarlo, sono così felice mamma!" ha dichiarato in lacrime la ballerina. "Anche io, mi hai fatta agitare" ha replicato la madre, aggiungendo che anche per loro da casa era una bellissima soddisfazione, perché avrebbero potuto vederla ballare su un palco anche più grande.

"E' come tutto ciò che avevo immaginato, le ho idealizzate per tantissimi anni e ora le sto vivendo" ha raccontato Alessia, che ha tentato di accedere al talent show per almeno 6/7 volte.

"Te la dedico questa maglia, mi sei sempre stata vicino" ha poi dichiarato Alessia alla madre "ci hai creduto tanto in me". La madre si è commossa e ha ammesso che è vero che l'ha spinta tanto nel suo percorso da ballerina: "Sono felice per te, è vero ci sono stata io a incoraggiarti".

