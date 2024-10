Amici 24, Alessandra Celentano sospende la maglia ad Alessia Pecchia (VIDEO)

News VIP

Nel corso della puntata di Amici 24 di oggi, domenica 27 ottobre 2024, Alessandra Celentano ha dato 0 ad Alessia Pecchia, la sua allieva, per poi sospenderle la maglia. Ecco cosa è successo!

Oggi, domenica 27 ottobre 2024, nella nuova puntata di Amici 24, l'esibizione di Alessia Pecchia per il compito assegnatole da Deborah Lettieri non ha convinto la sua insegnante, la severa Alessandra Celentano. Con grande disappunto della ballerina di latino americano, Celentano ha deciso di sospendere la maglia alla sua allieva.

Amici 24, Alessandra Celentano sospende la maglia ad Alessia Pecchia

Deborah Lettieri aveva assegnato ad Alessia una coreografia sulle note di Non voglio mica la luna perché riteneva che i suoi movimenti mancassero di dinamicità ed estensione in stili che non fossero il suo. Così, le ha assegnato un compito di classico, che è alla base di ogni stile di danza. Anche Lorella Cuccarini ha ammesso che si è trattato di un compito piuttosto difficile e anche Deborah Lettieri ha apprezzato il suo impegno, pur non ritenendolo sufficiente.

Purtroppo, però, Alessandra Celentano ha ritenuto che il compito non meritasse un voto e ha deciso di sospenderle la maglia:

"Ti devo dare 0, perché sei insufficiente, e devo sospenderti la maglia. Voglio dirti che sei predisposta per anche gli altri stili e che nel tuo stile sei bravissima, ma se devo giudicare ciò che ho visto, non posso darti che 0 e devo toglierti la maglia"

Alessia ha ammesso di essere dispiaciuta per la sua esibizione e che è stata una settimana molto dura, ma che è contenta del suo lavoro e anche se a malincuore accetta il giudizio della Maestra.

Amici 24, Alessia Pecchia in lacrime dopo il giudizio della Maestra

Dopo aver lasciato lo studio per tornare in casetta, Alessia Pecchia non è riuscita a trattenere la sua delusione ed è scoppiata a piangere. Maria De Filippi si è collegata con la casetta e ha chiesto alla ballerina il motivo delle lacrime. L'allieva ha ammesso di essere molto dispiaciuta per aver deluso la Maestra e che sperava almeno in un 2, per l'impegno.

La sua ammissione ha strappato un sorriso in studio e anche la conduttrice ha provato a rassicurarla, ricordandole che anche in passato la Maestra è stata molto severa con altri ballerini e che la sua insufficienza se si trattava di ballerini che si esibivano nel classico (e non erano di quello stile) era quasi una certezza.

Le parole della conduttrice hanno rasserenato Alessia che ha ammesso che è comunque contenta del suo lavoro e che spera di migliorare e che magari rispetto alla prova di versatilità la sua esibizione era discreta. Ma, ha ribattuto Maria De Filippi, non avrebbe mai potuto ottenere la sufficienza dalla Celentano. Poi scherzando, De Filippi ha commentato:

"So che sei dispiaciuta, però, basta lacrime. Vedi che la Cele ha anche dei lati positivi"

