Amici 24: Alessandra Celentano furiosa con TrigNO, Anna Pettinelli prende una drastica decisione (VIDEO)

TrigNO nei guai ad Amici24: il comportamento assunto dal giovane cantante nella scuola ha fatto arrabbiare la maestra Alessandra Celentano e deluso Anna Pettinelli, che ha deciso di sospendere la maglia al suo allievo.

Maglia sospesa per TrigNO ad Amici 24. Il giovane cantante e allievo di Anna Pettinelli è stato duramente punito per il comportamento aggressivo ed esagerato avuto in casetta, ricevendo rimproveri sia dalle professoresse della scuola che dai compagni di classe.

La maestra Celentano e Anna Pettinelli contro TrigNO

Nel daytime di oggi di Amici 24, è arrivato un nuovo provvedimento disciplinare per TrigNO! Il motivo? Ai ragazzi non è più consentito l'uso del cellulare e per permettergli di sentire le loro famiglie la produzione gli ha messo a disposizione un videobox. Una decisione che non è per niente piaciuta a TrigNO, il quale si è lasciato andare ad atteggiamenti ed esternazioni poco carine nei confronti del programma.

Il comportamento irrispettoso e fuori luogo assunto da TrigNO in casetta non è passato inosservato alla maestra Celentano, che ha deciso di convocare tutti gli allievi in studio e mettere al concorrente della situazione Anna Pettinelli:

In questa scuola avete a disposizione tutto e tutti, l'unico dovere che avete è rispettare le persone che lavorano con e per voi ed essere educati. Sapete di avere un microfono e una telecamera...la notizia del videobox ha provocato delle reazioni bruttissime, aggressive e direi quasi violente. Calci, parolacce...Ho portato con me Anna perché riguarda il suo allievo TrigNO. Io sono scioccata.

Il filmato in questione ha fatto infuriare ancora di più Alessandra e spiazzato la speaker radiofonica. Visibilmente delusa, Anna ha deciso di sospendere la maglia al suo allievo. "Sono proprio delusa, non ti voglio neanche sentire. Pietro non voglio sentirti, anzi da questo momento la tua maglia è sospesa e non so se te la ridò" ha dichiarato la coach di canto prima di abbandonare lo studio.

TrigNO a rischio

Ma non è finita qua. Una volta rientrato in casetta, TrigNO ha scoperto che una parte del provvedimento riguarda anche le lezioni, che la sua coach ha deciso di sospendere. Una scelta drastica che ha destabilizzato il giovane cantante della 24esima edizione di Amici. A cercare di farlo ragionare ci ha pensato Vybes, che ha sottolineato la gravità dei suoi comportamenti:

Io non so come hanno fatto a non mandarti via oggi eh...te lo dico da amico, hai esagerato. Fai una cosa giusta e quattro sbagliate ma perché? Non ti manca niente, hai dovuto fare la str****ta anche quando andava tutto bene. Siamo dei privilegiati a stare qua, spesso ce lo dimentichiamo e diamo per scontato. È un'occasione unica [...] Non voglio che sprechi questa possibilità. Spero per te che non prendono delle decisioni drastiche adesso.

Cosa farà ora Anna Pettinelli? Darà un'altra possibilità a TrigNO o deciderà di levargli definitivamente la maglia? Per scoprirlo non ci resta che attendere la nuova puntata del pomeridiano, che andrà in onda domenica 19 gennaio 2025 alle 14 su Canale 5. Ricordiamo che i talenti ancora in gara sono: Vybes, Antonia, Chiamamifaro, Jacopo Sol, Mollenbeck, Senza Cri, Luk3, TrigNO, Ilan, Deddè e Nicolò per la categoria canto; Alessia, Chiara, Daniele, Alessio, Giorgia, Francesca e Dandy per la categoria ballo.

