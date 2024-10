Amici 24, Alessandra Celentano contro Deborah Lettieri: "Compito disonesto e voti fasulli" (VIDEO)

News VIP

Nel daytime di Amici 24 di oggi, giovedì 24 ottobre 2024, Alessandra Celentano convoca le sue allieve e non lesina critiche alla collega Deborah Lettieri. Ecco cosa è successo!

Continua a salire la tensione tra le professoresse di ballo e le allieve nella classe di Amici 24: durante il daytime di oggi, giovedì 24 ottobre 2024, infatti, Alessandra Celentano ha convocato le sue allieve e ha analizzato la prova a cui Deborah Lettieri le ha sottoposte nella precedente puntata. E, come sempre, la Maestra non ha lesinato commenti e critiche alla collega.

Amici 24, Alessandra Celentano su Deborah Lettieri: "I voti di quella, non mi ricordo come si chiama, sono voti falsi"

Non si placano le frecciatine e la tensione tra Alessandra Celentano e Deborah Lettieri. Le due insegnanti di ballo della scuola di Amici di Maria De Filippi, infatti, sono state le protagoniste, insieme alle loro allieve, di alcuni daytime piuttosto accesi. Dopo che la Maestra aveva sottoposto tutte le ballerine a una prova di versatilità, stilando una classifica con i voti anche dei professionisti nei rispettivi stili, Deborah Lettieri aveva deciso di ribattere con un altro compito e aveva definito Celentano una "guru della danza" che si arrogava il diritto di giudicare le allieve altrui.

La nuova professoressa aveva allora deciso di stilare una sua personale classifica, facendo esibire tutte le ballerine con alcune coreografie, per dimostrare che il compito assegnato dalla Maestra presentava delle evidenti lacune. Nel daytime di oggi, giovedì 24 ottobre 2024, Alessandra Celentano ha deciso di convocare Alessia e Chiara, le sue ballerine, per commentare i voti assegnati dalla collega.

Secondo quanto detto dalla Maestra, la classifica e i voti assegnati da Deborah erano del tutto disonesti e ha aggiunto che se l'intento di Deborah Lettieri era quello di sminuire il suo compito e mettere in luce Rebecca e Teodora (che con la maestra Celentano avevano ottenuto voti molto bassi anche nel rispettivo stile di ballo), allora, ci era riuscita. Poi, a riprova della poca simpatia che nutre per la collega, Celentano ha finto - forse - di non ricordarne il cognome:

"I voti di Deborah...come si chiama, non ricordo il cognome, sono evidentemente falsi. Ma il mio compito non era per nulla disonesto, anzi"

Amici 24, ancora tensioni tra Rebecca, Chiara e Alessia

La spiegazione del compito di Deborah Lettieri da parte di Alessandra Celentano ad Alessia e Chiara ha compreso anche l'analisi da parte della Maestra dei voti assegnati alle ballerine che non sono sue allieve, come Sienna, Rebecca e Teodora. Analizzando i voti assegnati e le classifiche stilate, Celentano ha ammesso che in molti casi non si trovava d'accordo con i voti dati da Deborah Lettieri e che, anche nei confronti di Sienna (ballerina della squadra di Emanuel Lo), la collega si era dimostrata in alcuni casi ingiusta e poco lucida nel suo giudizio.

Tutto questo, a dire della Maestra, derivava dall'intento disonesto di Deborah, il cui unico obiettivo era quello di far emergere Teodora e Rebecca rispetto ad Alessia e Chiara. Sulle prime due allieve, Celentano si è limitata a sottolineare che in alcuni casi non riteneva giusti i voti dati e le sue allieve si sono dette d'accordo con lei.

Purtroppo, Rebecca e Teodora hanno ascoltato la conversazione nella sala relax e la prima si è mostrata piuttosto infastidita da ciò che è successo. Tornata in cucina, Rebecca ha incontrato Alessia e Chiara di ritorno dall'incontro e ha chiesto loro spiegazioni: a detta di Rebecca, infatti, le altre due ballerine avrebbero sparlato di lei e della sua esibizione, mentre sia Chiara che Alessia hanno negato con fermezza di aver riso delle performance delle altre due allieve.

