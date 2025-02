Amici 24, Alessandra Celentano commenta il balletto di Fru dei The Jackal con i The Kolors (VIDEO)

News VIP

A Sanremo 2025, Fru dei The Jackal si è esibito con i The Kolors: ecco come ha commentato l'esibizione Alessandra Celentano oggi ad Amici 24.

L'ultima edizione del Festival di Sanremo 2025 ci ha regalato diverse esibizioni che il pubblico ricorderà per molto tempo: ne è un esempio quella di Fru dei The Jackal sul palco dell'Ariston insieme ai The Kolors. A dare un giudizio sulla sua performance è arrivata la severa Maestra Alessandra Celentano di Amici 24.

Amici 24, Alessandra Celentano commenta l'esibizione di Fru con i The Kolors a Sanremo 2025

Gianluca Fru si è esibito, in maniera del tutto inaspettata, a Sanremo 2025 sul palco dell'Ariston insieme ai The Kolors sulle note del loro pezzo Tu con chi fai l'amore?. Il componente del gruppo comico dei The Jackal aveva chiesto, come mostrato nel format comico su Sanremo 2025, a diversi artisti di poter ballare sulle note dei loro pezzi, ma solo i The Kolors avevano promesso che avrebbero fatto il possibile per esaudire il desiderio del comico. E, così, l'ultima sera, sabato 15 febbraio, in occasione della Finale, i The Kolors hanno accolto sul palco Gianluca Fru per un balletto.

Il gruppo comico e Fru sono tornati anche nella puntata di Amici 24 in onda oggi, domenica 23 febbraio, su Canale 5 e hanno divertito molto pubblico, allievi, Maria De Filippi e i professori della scuola. A esibirsi con loro in studio c'era anche Giulia Stabile, ex vincitrice del talent show. Stash ha commentato che oramai Fru è parte della squara, mentre il comico ha scherzato chiedendo se aveva ottenuto l'accesso al Serale con la sua esibizione.

A giudicare la sua performance è intervenuta Alessandra Celentano, che ha così commentato: "Ha questo suo modo di muoversi, fantastico, è tutto suo. Però, devo dire...". Il comico ha accolto di buon grado le parole della Maestra di Amici 24 e su X ha aggiunto un commento all'esperienza nello studio: "Un ottimo modo per presentarmi a Maria".

Fru e Stash entreranno nella storia di Sanremo2025 e Amici25. #Amici24 pic.twitter.com/C8c3wAs2Yb — 𝑨𝒍𝒆~harry’s version~🍒 (@alepatellaro) February 23, 2025

Amici 24, ecco chi sono gli allievi che hanno la maglia oro per il Serale

Oggi, domenica 23 febbraio, è andata in ond su Canale 5 una nuova puntata di Amici 24: nel corso dell'appuntamento domenicale sono state assegnate altre due maglie per il Serale, a Jacopo Sol e Francesca.

La nuova proposta della Maestra Celentano di inasprire i criteri per l'accesso al Serale ha portato tutti gli allievi a doversi impegnare: ora, per accedere alla seconda fase del talent show, gli allievi dovranno ricevere il sì dei tre professori della categoria di appartenenza.

Tutti dovranno sottoporsi a degli esami in presenza dei professori e alcuni di loro non sono stati ritenuti adatti al Serale, come Mollenbeck e Antonio Affortunato, eliminati nei daytime Nonostante il Serale si stia avvicinando, mancano ancora diversi allievi senza maglia oro. Fino a ora, i talenti che accedono alla seconda fase del programma tv sono Alessia, Antonia, Jacopo Sol, Francesca, Nicolò, Asia, Francesco e Chiara.

