Amici 24: Alena a rischio eliminazione, Chiara in difficoltà per il compito ricevuto da Emanuel Lo (VIDEO)

Tempo di confronti nella scuola di Amici 24: ecco cosa è successo nel daytime del talent show di Maria De Filippi andato in onda oggi mercoledì 9 ottobre 2024 su Canale 5.

Nella scuola di Amici 24 sono arrivati i primi compiti da parte dei professori, ma anche le prime sfide. Se la ballerina Chiara ha ricevuto un nuovo compito da parte di Emanuel Lo, la cantante Alena è arrivata ultima nella classifica di canto e per questo dovrà affrontare uno sfidante esterno.

Emanuel Lo mette alla prova Chiara

Nel daytime di oggi di Amici 24 Chiara ha ricevuto il suo primo compito da parte di Emanuel Lo. Il professore di ballo del talent show di Canale 5 ha deciso di assegnare alla ballerina una coreografia molto sensuale che è stata commentata anche da Alessandra Celentano. Durante il confronto con la sua allieva, la maestra ha infatti dichiarato:

Tu nel tuo stile non sei per niente fragile, anzi sei speciale..hai quel qualcosa in più che è difficile trovare. Fare questo tipo di compiti ti farà bene, se vuoi fare la ballerina devi fare tutto. Dice che dovrai essere energica, esplosiva e con un movimento più sicuro. Io penso che tu avrai delle difficoltà anche dal punto di vista di passi...La coreografia è molto bella, forte...non so se ce la farai. Mi sembri una ragazza con carattere. Devi imparare ad aprirti e a non vergognarti. Io quando ti ho visto la prima volta mi sei piaciuta subito, ma ti ho visto molto acerba. Ho buone speranze perché vedo che reagisci. Dipende tutto da te.

Dopo aver ascoltato il parere della maestra Celentano, che ha ammesso di voler accettare il compito di Emanuel Lo, la ballerina Chiara si è detta preoccupata, ma pronta a mettersi in gioco:

Mi vergogno perché non ho mia fatto una coreografia sensuale, mi sento più principessina nella danza [...] Devo ammettere che il movimento così forte delle braccia non mi appartiene, mi impegnerò...so che lo posso fare!

Rudy Zerbi e Alena a confronto

Dopo Chiara, anche Alena si è confrontata con Rudy Zerbi. La cantante è arrivata ultima in classifica nella puntata di domenica 6 ottobre 2024 e il suo coach ha voluto incontrarla per capire il suo stato d'animo. Alena ha confessato di sentirsi arrabbiata per il fatto di essere andata subito in sfida e di aver ancora bisogno di tempo per esprimersi. Le sue parole hanno provocato la reazione immediata del professore della scuola di Amici, che l'ha messa in guardia: "Non è un gioco, voglio capire quale è la tua impressione, c'è qualcosa che ti blocca [...] Ti rendi conto che tra meno di una settimana potresti essere fuori? Ti sto chiedendo di togliere questa barriera". La giovane allieva ascolterà i suoi consigli?

