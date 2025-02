Amici 23, Sarah Toscano interessata a Matteo Berrettini: non passa inosservato il suo commento sotto un post del campione

News VIP

La vincitrice di Amici 23 Sarah Toscano non nasconde un certo interesse per Matteo Berrettini e non è passato inosservato un suo commento sotto un post del campione di tennis.

Amici 23, Sarah Toscano interessata a Matteo Berrettini

Intervistata in occasione di Sanremo 2025, Sarah Toscano ha apertamente parlato della sua cotta per Matteo Berrettini, campione di tennis. Una crush che la giovane cantante coltiva da qualche anno, essendo lei stessa una fan dello sport ed essendo nata in una famiglia di tennisti. Raccontandosi alla Gazzetta dello Sport, Sarah Toscano ha ammesso che diventare una giocatrice era uno dei suoi sogni, oltre a quello di fare musica e imparare a suonare il pianoforte. In un'intervista a Style Magazine, quando le è stato chiesto cosa direbbe a Berrettini se lo incontrasse, Sarah Toscano ha risposto a bruciapelo che gli direbbe 'ti amo'.

Il video dell'intervista non è passato inosservato sui social e tra i commenti è apparso quello dello stesso Berrettini: il campione di tennis ha scherzato sulla risposta di Sarah Toscano, innescando un divertente scambio di battute con la cantante, replicando che "solo perché non mi conosce". A queste parole, l'artista del talent show di Canale 5 ha risposto con un audace: "Si può sempre rimediare".

Amici 23, non passa inosservato il like di Sarah Toscano al post del campione di tennis

Il gossip, ovviamente, è dilagato rapidamente sul web e non sono passati inosservati gli scambi di like tra il campione di tennis e la cantante di Amici 23. Inoltre, in occasione della vittoria di Matteo Berrettini durante il primo tuno dell'ATP 250 a Doha, Sarah Toscano non ha trattenuto il suo entusiasmo. La cantante di Amarcord, infatti, ha commentato il post del campione di tennis con delle emoji infuocate, lasciando intendere che la sua crush per il tennista non è per nulla svanita.

Al momento, il campione di tennis non ha replicato in alcun modo alle parole di Sarah, anche per evitare di alimentare ulteriormente il gossip di una possibile storia tra loro due. Ma sul web, molti hanno già iniziato ad apprezzare l'eventuale ship che potrebbe formarsi tra il tennista e l'artista di Vigevano.

