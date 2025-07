Amadeus pronto a tornare in Rai? Spunta un retroscena

News VIP

Dopo l'anno trascorso sul NOVE e con Warner Bros. Discovery, Amadeus starebbe riconsiderando di tornare in Rai? Spunta un retroscena!

Dopo il Festival di Sanremo 2024, Amadeus ha annunciato il suo addio alla Rai e il passaggio a Warner Bros. Discovery. A partire da settembre, l'ex conduttore del Festival e di diversi amatissimi programi Rai si è ritrovato ad andare in onda sul NOVE, conducendo programmi come Chissà chi è, format che riprende quello dei Soliti Ignoti, ma non riuscendo a doppiare i numeri di telespettatori che raggiungeva quando andava in onda su Rai1. Da qualche ora è spuntato, perciò, un retroscena che anticipa il ritorno di Amadeus alla Rai, grazie anche allo "zampino" di Fiorello.

Amadeus è pronto a tornare in Rai?

Secondo una clamorosa indiscrezione, Amadeus starebbe considerando l'idea di dire addio a Warner Bros. Discovery e al NOVE, per ritornare nell'azienda con cui ha ottenuto grandi successi di pubblico, la Rai. E, a favorire il suo ritorno ci starebbe pensando Fiorello, suo storico amico. A rivelare questo retroscena è stato il settimanale L'Espresso, che in un recente articolo ha rivelato che il conduttore potrebbe tornare alla Rai.

Il ritorno all'azienda di Viale Mazzini avverrebbe ad appena un anno dal suo addio: poco dopo la fine di Sanremo 2024, infatti, Amadeus annunciava che era pronto a iniziare una nuova avventura sul canale NOVE e dare una svolta alla sua carriera.

Amadeus, quest'anno, ha condotto diverse trasmissioni sul NOVE, da Chissà chi è a Like a Star, passando per una nuova edizione de La Corrida e The Cage. Non tutti, come si evince dai dati, hanno portato i risultati auspicati, anche se il conduttore non si è mai detto preoccupato in tal senso. Ma come riuscirebbe Amadeus a tornare in Rai? Stando a ciò che rivela L'Espresso, sembra che ci sia dietro Fiorello...

Amadeus torna in Rai: spunta un retroscena e c'entra Fiorello

Sul settimanale si legge che Fiorello potrebbe essere il jolly vincente per permettere ad Amadeus di tornare in Rai. Il comico e conduttore radiofonico ha più fatto allusioni sull'eventuale ritorno in Rai dell'amico ed ex collega: "L’ex conduttore di radio deejay ha voglia di grande pubblico. Tra i pontieri di un possibile ritorno in Rai, ci sarebbe Rosario Fiorello che, nella sua ultima creatura radiofonica (La Pennicanza ndr), ha più volte fatto simpatici riferimenti sulla permanenza dello storico amico al Nove".

Inoltre, lo stesso Fiorello avrebbe svelato un retroscena sulla permanenza di Amadeus sul NOVE, dichiarando che non si trova bene lì. E, ancora, secondo L'Espresso, Amadeus sentirebbe la mancanza di un pubblico molto più vasto di quello raccolto sul NOVE e forse, anche dai vertici di Discovery, ci sarebbe un certo scontento nei confronti del conduttore. Si fa concreta l'ipotesi di un ritorno in Rai già nel 2026?