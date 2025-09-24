TGCom24
Amadeus approda su Canale 5: sarà lui a condurre l'evento benefico Una Nessuna Centomila

Anita Nurzia

Un palco per la solidarietà: Amadeus presenta Una Nessuna Centomila su Canale 5

Amadeus approda su Canale 5: sarà lui a condurre l’evento benefico Una Nessuna Centomila

Amadeus torna a sorpresa su Canale 5 per guidare una delle serate musicali più attese e significative dell’anno: Una Nessuna Centomila , l’evento benefico contro la violenza sulle donne che si terrà domani sera, 25 settembre, in Piazza del Plebiscito a Napoli.

Un cast stellare per una causa importante: Amadeus torna a sorpresa su Canale 5

A riportare la notizia è stato Il Fatto Quotidiano, confermando che lo storico volto televisivo sarà il padrone di casa della kermesse. Non sarà solo: al suo fianco ci sarà Fiorella Mannoia, da sempre promotrice e anima del progetto, insieme alle attrici Veronica Gentili e Anna Foglietta.

La serata non resterà confinata al live napoletano: lo show verrà infatti trasmesso prossimamente in prima serata su Canale 5, anche se la data non è ancora stata annunciata ufficialmente. Un ritorno importante per Amadeus sulle reti Mediaset, dopo la recente avventura sul canale Nove.

Il palco di Piazza del Plebiscito vedrà alternarsi alcuni tra i più grandi nomi della musica italiana: Annalisa, Ariete, BigMama, Brunori Sas, Coez, Elisa, Elodie, Emma, Ermal Meta, Francesca Michielin, Francesco Gabbani, Gaia, Gigi D’Alessio, Malika Ayane, Noemi, Paola Turci, Rkomi, Rose Villain.

L’evento benefico, organizzato dall’agenzia Friends and Partners, ha già raggiunto un importante traguardo: la raccolta di 500.000 euro, che verranno destinati a dieci centri antiviolenza italiani. A darne notizia è stato il fondatore Ferdinando Salzano, ringraziando il pubblico e i partner che hanno reso possibile il risultato.

La stessa Fiorella Mannoia ha voluto sottolineare la serietà dell’iniziativa:

“Non ho mai partecipato a una raccolta fondi senza tracciabilità, perché altrimenti la gente perde fiducia se non sa dove vanno a finire i soldi”.
