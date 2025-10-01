Alfonso Signorini: "Ho visto il GF di Simona Ventura. Ero pieno di curiosità"

News VIP

Alfonso Signorini è pronto a tornare al GF Vip, ma la decisione è tutta di Mediaset.

Alfonso Signorini, ex conduttore storico del Grande Fratello, ha rilasciato una lunga intervista al Corriere della Sera, in cui ha raccontato le sue impressioni sulla prima puntata della nuova edizione del reality, ora affidata a Simona Ventura. Il giornalista e conduttore ha anche svelato alcuni retroscena sulla sua decisione di lasciare la guida del programma e ha parlato della sua vita privata, rivelando l’intenzione di sposare il compagno Paolo Galimberti.

“Grande Fratello, parla Alfonso Signorini: "Ero stanco, Pier Silvio ha capito”

Signorini non ha nascosto di aver seguito con grande interesse il debutto della Ventura al timone del reality show più discusso della televisione italiana:

“Ho visto il GF di Simona. Se non lo avessi fatto, avrei avuto qualche rotella fuori posto! Ero pieno di curiosità. Con Simona ci siamo sentiti anche quella mattina e le ho fatto i miei auguri. A differenza di altri colleghi, che considerano il passaggio di conduzione un delitto di lesa maestà, io ne sono stato felice. Ancor di più quando ho saputo che lo avrebbe condotto una mia amica”.

Un passaggio di testimone sereno, dunque, ben lontano dalle tensioni che spesso animano il mondo televisivo.

Il conduttore ha spiegato anche i motivi che lo hanno spinto a lasciare il Grande Fratello, sottolineando come la decisione sia arrivata di comune accordo con l’azienda:

“Avevo manifestato la mia stanchezza all'azienda e Pier Silvio Berlusconi, decidendo di affidarlo a un'altra persona, ha dimostrato di aver accolto le mie perplessità. Per sei anni ho condotto sei mesi di fila due Prime Time con due dirette di 4 ore: è qualcosa di impressionante. Facevo il pendolare, mi alzavo alle 6 del mattino per prendere un treno e tornare a Milano dopo essere andato a dormire alle 3”.

Alla domanda su cosa vada più fiero delle sue edizioni, Signorini ha risposto senza esitazioni:

“Delle storie. Prima il GF era puro intrattenimento, c’erano i giochi, le vasche, tutte cose che anche quando ero opinionista sentivo poco in linea con il mio modo di essere. Mi è venuta la curiosità di conoscere di più la vita di questi ragazzi, e si è rivelata una cifra connotativa dell’ultimo ciclo del Grande Fratello”.

Alfonso Signorini sul Gf Vip: "Se non si farà, pazienza”

A proposito della prossima stagione televisiva, il conduttore ha detto:

“Se si farà il Grande Fratello Vip, sarà l’editore a comunicarlo e io sarò felice di condurlo. Se non si farà, pazienza”.

Durante la presentazione dei palinsesti, Pier Silvio Berlusconi aveva già manifestato perplessità sull’ultima edizione del GF Vip, arrivando a bocciarla senza mezzi termini: “La stagione precedente, quella vinta da Perla Vatiero, mi aveva soddisfatto: si era visto un cambio editoriale evidente. Ma questa ultima no. Non è stata un’edizione particolarmente positiva, né nei contenuti né negli ascolti”. Un giudizio netto, che spiega perché in Mediaset ci sia grande cautela nel riproporre la versione vip del reality. Oltre alle critiche, l’amministratore delegato di Mediaset ha posto anche una condizione chiara e imprescindibile: “L’edizione si farà solo se troveremo veri vip”.

