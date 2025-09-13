TGCom24
Alex Di Giorgio: Età, Lavoro, Instagram. Tutto sulla nuova fiamma di Tommaso Zorzi

Francesca Simone

Scopriamo qualcosa in più sulla nuova fiamma dell'influencer Tommaso Zorzi, ossia il nuotatore Alex Di Giorgio!

Alex Di Giorgio: Età, Lavoro, Instagram. Tutto sulla nuova fiamma di Tommaso Zorzi

Conosciamo meglio Alex Di Giorgio, il nuotatore che ad oggi al centro del gossip per il flirt con Tommaso Zorzi!

Alex Di Giorgio: Chi è la nuova fiamma di Tommaso Zorzi

Alex Di Giorgio è nato a Roma il 28 luglio del 1990; quindi è del segno del Leone ed ha 35 anni. Stiamo parlando di un nuotatore professionista, il quale può vantare una carriera sportiva degna di nota. Anzitutto, ha rappresentato l'Italia per ben due volte alle Olimpiadi, ossia a Londra nel 2012 e a Rio De Janeiro nel 2016. Di certo, i premi più importanti che ha ottenuto sono una medaglia d'argento agli Europei - nel 2007, quando aveva solo 17 anni -, tre medaglie d'oro ai Giochi del Mediterraneo ed una medaglia d'argento alle Universiadi.

La carriera televisiva e Instagram del nuotatore Alex Di Giorgio

Oltre ad essere un nuotatore, è ormai anche un personaggio televisivo. Nel 2020 il conduttore Alfonso Signorini lo aveva scelto per far parte del cast di quella edizione del reality show di Canale 5, Grande Fratello Vip, ma Di Giorgio aveva rifiutato la proposta. Tuttavia, ha poi accettato di partecipare alla diciassettesima edizione di un altro reality, un programma cult di Rai 1 presentato da Milly Carlucci, Ballando con le Stelle, dove si esibiva in coppia con il danzatore Moreno Porcu. Il suo profilo Instagram ufficiale è @alex__digiorgio, e al momento conta circa 221.000 follower.

Alex Di Giorgio e Tommaso Zorzi, un nuova coppia

In passato ha avuto un turbolento flirt con l'influencer Ivano Marino. Quest'ultimo, infatti, secondo la ricostruzione del Tribunale, avrebbe molestato Di Giorgio per mesi, minacciandolo di mettere al corrente tutti nell'ambiente sportivo della sua omosessualità. D'altra parte, il nuotatore ha poi dichiarato di aver subito delle discriminazioni di carattere omofobo in questo contesto. Ad oggi il suo nome è tornato sulla bocca dei più per la sua frequentazione con l'influencer Tommaso Zorzi. Di recente è stato intervistato ed ha confermato che tra loro è in corso un flirt, dichiarando:

Sono felice, sto bene e ho trovato un equilibrio. Sono convinto che bisogna trovare un equilibrio con se stessi prima di stare bene con altre persone. Non è facile soprattutto per la vita frenetica che abbiamo al giorno d’oggi

