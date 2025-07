Alessia Gioffi delusa e in lacrime per lo speciale di Non è la Rai mandato in onda da Mediaset: lo sfogo

News VIP

Ieri, domenica 6 luglio, su Mediaset Extra è andata in onda una maratona-omaggio di Non è la Rai. Tra le ex ragazze del programma, Alessia Gioffi è rimasta particolarmente delusa dello speciale visto: "Non mi hanno mai fatto vedere in 5 ore di programma"

In occasione della celebrazione dei 30 anni dall'ultima puntata trasmessa di Non è La Rai, Mediaset Extra ha mandato in onda ieri una maratona del programma cult di Gianni Boncompagni. Un tributo omaggio durato per ben 5 ore che ha emozionato molti telespettatori, ma che ha lasciato l’amaro in bocca ad Alessia Gioffi, una delle protagoniste storiche della trasmissione.

L'amaro sfogo di Alessia Gioffi: "Un ottimo lavoro lo speciale di Non è la Rai. A buon rendere"

L’ex ragazza di Non è la Rai ha condiviso il suo dispiacere con un lungo e toccante post sui social, accompagnato da una sua foto in lacrime. “Mi ero comprata il cocomero per vedere lo speciale insieme a voi, ero gasata e felice. Non sono neanche andata ad aiutare in strada... e invece non mi hanno fatto vedere in 5 ore di programma, se non con qualche inquadratura veloce”, ha scritto.

Alessia ha raccontato il dolore per l’ennesima esclusione, che per lei rappresenta una costante fin dall’infanzia:

“È da una vita che provo questa sensazione. Mi hanno sempre tolta. Anche al programma Bellezza al bagno con Heather Parisi, dovevo ballare ma mi eliminarono dalla scaletta all’ultimo momento. Ho sempre dovuto lottare”.

Nel suo messaggio, Gioffi si è aperta profondamente, rievocando episodi dolorosi di esclusione e discriminazione, anche da bambina: “

"Sapete cosa vuol dire sentire la propria madre dire: ‘Ti hanno di nuovo esclusa? Fin da piccola eri diversa, ti allontanavano sempre…’. A danza ero la più brava e mi mettevano sempre nascosta”.

Nonostante il dispiacere, Alessia ha voluto anche lanciare un messaggio di forza e consapevolezza:

"Sono sempre stata esclusa, ma Dio mi ha scelto per altri scopi. Ho dovuto imparare fin da piccola cosa vuol dire l’abbandono, il bullismo, l’essere diversi. Solo così oggi riesco a comprendere il dolore degli altri. “Escludetemi pure… tanto io il mio vero rumore lo farò con Gesù Cristo. Grazie Mediaset. Davvero un ottimo lavoro lo speciale di Non è la Rai. A buon rendere”.