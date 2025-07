Alessandro Gassmann critica il look di Tony Effe: "Come siamo arrivati a questo?"

News VIP

Alessandro Gassmann ha acceso il dibattito sui social, postando sul suo profilo Threads una foto di Tony Effe.

“Mi spiegate cosa è successo? Attraverso quale procedimento si è arrivati a questo? Solo risposte tecniche.”

Il look del rapper—una t‑shirt rossa vivace, gonna oversize nera, pantaloni larghi a vita bassa, catena vistosa e maxi borsa—ha provocato l’attore, che ha invitato a spiegarne l’origine estetica con buona dose di ironia. Il post ha subito diviso il pubblico in due e acceso un vivace dibattito: "Hai ragione! Come siamo arrivati a questa roba? Bravo, anche io mi chiedo come sia possibile.” si legge sul social tra chi ha dato ragione al noto attore romano. Ma non solo commenti positivi,Gassmann si è ritrovato anche molti utenti contrari al suo punto di vista, difendendo la libertà di espressione sotto ogni punto di vista "Fai il progressista solo quando ti fa comodo”“Dopo i corsetti di Mengoni, ora criticate Tony?” In molti hanno ricordato le sue passate prese di posizione in favore della libertà di espressione durante eventi LGBTQ+, accusandolo di coerenza a metà.

Qualche tempo dopo, Gassmann ha postato un messaggio di riflessione sul suo stesso post:

“Scrivo qualcosa su questo social e… con gioia scopro che è stato più letto di un articolo del giornale più letto nel Paese. Questo mi fa riflettere sulla responsabilità che un personaggio pubblico come me… Prometto che rifletterò tanto prima di esprimermi…"

Una risposta che sembra indicare la consapevolezza dell’impatto delle sue parole, pur senza chiarire se il post fosse una battuta, una critica estetica o uno stimolo per un dibattito.

Giulia De Lellis e il romantico gesto di Tony Effe

Da parte di Tony Effe, nessuna replica. Il controverso rapper, impegnato del Tony Effe -Summer Tourche domenica arriverà nella capitale con il suo primo concerto a Circo Massimo, ha festeggiato ieri con Giulia De Lellis un importante anniversario. Giulia ha pubblicato su Instagram un post molto romantico: un selfie sorridente accanto a un enorme mazzo di rose rosse, accompagnato in sottofondo dalla canzone One and Only di Adele.

Un gesto dolce che sarebbe arrivato proprio da Tony per celebrare il loro primo anno insieme. A confermare il significato dell’omaggio è stata Deianira Marzano, che ha condiviso una segnalazione ricevuta da una follower. Secondo quanto riportato, Tony avrebbe rivelato nel suo libro che proprio quel giorno — il 30 giugno 2023, durante il matrimonio di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser — lui e Giulia sono stati insieme per la prima volta. Un anniversario privato, che oggi racconta una storia d’amore cresciuta sotto gli occhi di tutti.