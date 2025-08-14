Alessandro Basciano torna in Italia, applicato il braccialetto elettronico

News VIP

Dopo giorni di attesa, l'ex gieffino ed ex fidanzato di Sophie Codegoni, Alessandro Basciano, si è presentato in commissariato a Milano. Il dj ligure è stato accusato di stalking nei confronti della sua ex compagna.

Alessandro Basciano ha compiuto un passo decisivo nella vicenda giudiziaria che lo vede protagonista: dopo giorni di incertezza e di mistero in quanto era all'estero per lavoro, si è presentato spontaneamente al commissariato di Milano per farsi applicare il braccialetto elettronico, misura imposta in seguito all’accusa di stalking nei confronti dell’ex compagna Sophie Codegoni.

Applicato il braccialetto elettronico ad Alessandro Basciano

La decisione arriva dopo che, il 6 agosto, il dj non si era presentato all’appuntamento per l’installazione del dispositivo, dichiarando tramite il suo legale di trovarsi alle Isole Canarie. Un’assenza che aveva fatto temere un inasprimento della misura, fino agli arresti domiciliari. Tuttavia, pochi giorni dopo, Basciano ha cambiato rotta e ha accettato di indossare il braccialetto, evitando così provvedimenti più restrittivi.

Ora, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip dovrà rispettare severamente le limitazioni imposte: il dispositivo è attivo in ogni momento e qualsiasi tentativo di manomissione potrebbe comportare conseguenze immediate, dai domiciliari fino al carcere. Secondo le ricostruzioni, la sua scelta sarebbe motivata dalla volontà di dimostrare collaborazione e apertura verso le indicazioni delle autorità, cercando di riportare la vicenda entro un quadro di maggiore controllo.

Sul fondo di questa storia resta il rapporto finito con Sophie Codegoni, madre della loro figlia. La relazione, nata davanti alle telecamere, si è trasformata in una rottura segnata da accuse pesanti e da un’attenzione mediatica costante. Sophie, in più occasioni, ha espresso la propria paura: "Ho paura, ogni volta che esco ci sono bodyguard con me", aveva dichiarato, rivelando il clima di tensione che sta vivendo.

Questa mossa di Basciano potrebbe segnare l’inizio di un periodo di maggiore stabilità giudiziaria per lui, ma resta da capire come evolverà la situazione nei prossimi mesi.

Sophie Codegoni aveva conosciuto Alessandro Basciano durante la loro partecipazione durante la sesta edizione del Grande Fratello Vip, lo ha accusato di minacce, insulti e atteggiamenti persecutori, anche attraverso messaggi e chat. Secondo quanto ricostruito dall’accusa, i comportamenti dell’ex compagno avrebbero provocato in lei “un perdurante stato di ansia e paura”, al punto da costringerla a modificare le proprie abitudini quotidiane per evitare ogni possibile incontro.