Alessandro Basciano, rissa in discoteca con un amico di Facchinetti, lui dichiara: "Mi hanno provocato e offeso Sophie"

Secondo la ricostruzione fornita sui social network dal giornalista Gabriele Parpiglia - che ha condiviso un video dell'accaduto, Alessandro Basciano è stato protagonista di una rissa in un locale di Milano con amico di Francesco Facchinetti. Il dj ligure ha poi spiegato cosa è successo.

Il giornalista Gabriele Parpiglia, nelle scorse ore, a ha pubblicato un video sul suo profilo Instagram in cui si vede, il dj ligure ed ex gieffino della sesta edizione del Gf Vip, Alessandro Basciano, coinvolto in una rissa nel locale Hollywood a Milano.

Alessandro Basciano di nuovo nella bufera: la rissa a Milano

Dalle immagini, si nota un bodyguard che trattiene Basciano il quale inveisce contro una persona: “Portamelo fuori ora, portami fuori quel pezzo di me**a, portatemelo fuori”. Secondo quanto ha riferito Parpiglia, le parole dell'ex compagno di Sophie Codegoni erano rivolte a uno dei migliori amici di Francesco Facchinetti. Queste le parole del giornalista che ha condiviso il video su Instagram:

"Ieri sera all’ #hollywood , #milano , #alessandrobasciano si è scagliato contro Mike, amico storico di #francescofacchinetti . I presenti parlano di rissa e minaccia di morte da parte di #basciano allontanato dalla #security . Il #team di #facchinetti e la vittima denunceranno l’accaduto. Citare la fonte . Aggiungo : che schifo."

Alessandro Basciano, ex gieffino, ex compagno di Sophie Codegoni e padre di sua figlia Celine Blu, è stato denunciato dalla Codegoni, conosciuta al Grande Fratello Vip, con l'accusa di stalking e minacce. Il dj è stato arrestato a San Vittore e rilasciato poche ore dopo. Due settimane fa, si è svolta un'udienza in tribunale nella quale i pm hanno chiesto di nuovo l'arresto la cui sarà la sentenza nei prossimi giorni. Questo episodio, naturalmente, potrebbe aggravare la situazione di Basciano che sui social si è prontamente difeso e ha spiegato l'accaduto:

"Il signor Parpiglia, comportandosi come un avvoltoio, ha pubblicato un video per dipingermi come fa comodo al "politicamente corretto". Ma alle situazioni bisogna sapere dare un contesto e non strumentalizzare e manipolare l'informazione. Un tale, che non so chi sia, mi ha voluto provocare offendendo la madre di mia figlia e, nonostante tutto ciò che tra noi è successo, non permetto che si insulti gratuitamente o strumentalmente. I pecoroni cascheranno nel trappolone, le persone intelligenti guarderanno altrove".

Parpiglia ha fatto presente che agirà per vie legali contro l'ex gieffino e ha promesso di raccontare in maniera dettagliata la nuova e spiacevole vicenda che ha coinvolto Basciano.