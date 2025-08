Alessandro Basciano non si presenta in commissariato per il braccialetto elettronico: resta a Ibiza e rischia i domiciliari

News VIP

Il dj ligure, ex concorrente del Gf Vip, è attualmente alle Canarie e non si è presentato al commissariato di Milano per mettere il braccialetto elettronico. Basciano era atteso in data odierna.

Nuovo capitolo nella vicenda giudiziaria di Alessandro Basciano. Il deejay ed ex concorrente del Grande Fratello Vip, accusato di stalking nei confronti dell’ex compagna Sophie Codegoni, questa mattina – mercoledì 6 agosto – era atteso in commissariato a Milano per l’applicazione del braccialetto elettronico. Ma l’incontro non è mai avvenuto.

Alessandro Basciano non si presenta in commissariato per indossare il braccialetto elettronico

Secondo quanto riportato da l'Adnkronos, al posto della sua presenza, le forze dell’ordine hanno ricevuto una comunicazione via email dall’avvocato Leonardo D’Erasmo, in cui si spiegava che Basciano non ha più un’abitazione in affitto a Milano e che da anni vive alle Canarie. Una dichiarazione che stride con quanto affermato in passato, quando aveva sempre fornito come domicilio un appartamento in zona Porta Venezia.

Il trentaseienne, che al momento si trova a Ibiza, rischia così un aggravamento della misura cautelare. Al suo rientro in Italia, le opzioni saranno due: accettare l’installazione del dispositivo elettronico o finire agli arresti domiciliari. In mancanza di un indirizzo alternativo dove scontare la misura, non è escluso che la magistratura possa valutare la custodia in carcere come extrema ratio.

La Procura di Milano, per ora, pare non intenda intervenire con un provvedimento internazionale, confidando in un ravvedimento spontaneo dell’ex gieffino. Lo scorso aprile, la Cassazione aveva confermato il divieto per Basciano di avvicinarsi a meno di 500 metri da Sophie Codegoni e di avere qualsiasi contatto con lei. La misura, stabilita dal Tribunale del Riesame su richiesta della Procura seguiva la scarcerazione decisa dal gip Anna Magelli, dopo l’arresto avvenuto il 21 novembre 2024.

Le accuse di Sophie Codegoni

A breve è attesa anche la chiusura delle indagini. La modella ventitreenne, conosciuta da Basciano durante il Grande Fratello Vip, lo accusa di minacce, insulti e comportamenti persecutori, anche via chat. Sentita dagli inquirenti mesi fa, ha ribadito di non aver mai ritirato la querela presentata nel dicembre 2023 e di non avere alcuna intenzione di farlo.

Secondo l’accusa, il comportamento dell’ex compagno sarebbe stato tale da generare “un perdurante stato di ansia e paura”, costringendola a modificare le proprie abitudini di vita per evitare di incontrarlo. Con la mancata presentazione odierna, il rischio per Basciano è ora concreto: senza un cambio di rotta al suo ritorno in Italia, i domiciliari – o addirittura il carcere – sembrano sempre più vicini.