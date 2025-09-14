Alessandra Amoroso: Chi è Valerio Pastore? Età, Lavoro, Instagram. Tutto sul compagno della cantante diventata mamma

News VIP

Conosciamo meglio il compagno della cantante Alessandra Amoroso, ossia Valerio Pastore!

Scopriamo qualcosa in più su Valerio Pastore, il tecnico del suono che è da poco diventato papà grazie ad Alessandra Amoroso!

Valerio Pastore: Chi è il futuro marito di Alessandra Amoroso

Valerio Pastore è nato ad Eboli, in Campania, il 6 agosto del 1994; quindi è del segno del Leone ed ha 30 anni. Attualmente vive ad Olevano sul Tusciano, altro comune in provincia di Salerno. Di professione fa il tecnico del suono. Infatti, è proprio nell'ambiente musicale che avrebbe conosciuto la sua attuale compagna, nonché futura moglie e madre della sua prima figlia, la cantante Alessandra Amoroso.

Valerio Pastore: Il profilo Instagram del tecnico del suono

Il suo profilo Instagram ufficiale è @valefoh, che conta circa 1.500 follower. Tuttavia, si tratta di un profilo privato; dunque, per poter visionare i contenuti che pubblica, è necessario far parte dei suoi seguaci. Tra di essi, ovviamente, c'è Alessandra Amoroso. Sulla sua bio, invece, leggiamo semplicemente: "Sound technician", appunto tecnico del suono, la sua professione.

La storia d'amore tra Valerio Pastore e Alessandra Amoroso

Pastore e la Amoroso hanno otto anni di differenza, e lei è più grande di lui. Nonostante ciò, il loro amore procede a gonfie vele, ora più che mai: il 6 settembre 2025 l'Amoroso ha dato alla luce la loro bambina, la piccola Penelope Maria. Lei ha pubblicato su Instagram un post dedicato alla nascita della figlioletta con scritto:

Quando sei nata c'era una luna bellissima. E anche lei era lì per te. Penelope Maria, 06/009/2025. Grazie a tutte le persone che in questi mesi ci sono state accanto con attenzione e che mi hanno fatto vivere con serenità questa gravidanza. Grazie per i messaggi, sinceri e pieni d’affetto, per tutti i pensieri non scontati che mi e ci avete rivolto. Grazie infine alla nostra famiglia e ai nostri amici: si dice che per crescere un bambino ci voglia un villaggio e il tuo villaggio, Penny, trabocca già d’amore.

Inoltre, di recente Pastore ha sorpreso l'Amoroso durante uno dei suoi concerti con una romantica proposta di matrimonio.