Aleska Genesis Castellanos: Chi è la Nuova Fiamma di Luca Onestini? Tutto su di lei

News VIP

Conosciamo meglio Nicole Moellhausen, l'ex moglie di Giovanni Tronchetti Provera.

Scopriamo qualcosa in più su Aleska Genesis Castellanos, la nuova fidanzata di Luca Onestini attraverso qualche curiosità sul suo privato e sulla sua carriera!

Aleska Genesis Castellanos: Origini, Età, Esordi

Aleska Genesis Castellanos è nata a Maracaibo, in Venezuela, il 4 agosto del 1991; quindi è del segno del Leone e quest'anno compirà 34 anni. Ha iniziato a muovere i primi passi da modella quando era molto giovane, e ben presto ha ottenuto degli importanti riconoscimenti: ha partecipato al concorso di bellezza Sambil Model ed ha conquistato il titolo di International Model all'International Golden Tacarigua 2019. Così, ha iniziato a farsi conoscere nel mondo dello spettacolo, tanto che numerosi cantanti l'hanno scelta per i loro videoclip; ad esempio, Ozuna ed Anuel AA l'hanno scelta per Los Dioses.

L'esperienza in carcere di Aleska Genesis Castellanos

La Genesis Castellanos è nota anche per essere stata protagonista di un caso giudiziario in Messico. Qui, era stata accusata di far parte di un gruppo, Pandilla de las Castellanoos, coinvolto in un presunto futuro milionario. Nel 2024 è stata fermata in aeroporto e poi trasferita in carcere, al Santa Martha Acatitla, dove è rimasta per qualche ora prima di essere scagionata. Lei stessa ha raccontato questa brutta esperienza che l'ha segnata:

Il mio legale mi ha avvertito che c’era un mandato di arresto a mio carico e che, una volta atterrata, sarei finita in prigione. La vita mi ha messo alla prova e l’ho superata, mantenendo la mia fede incrollabile.

Aleska Genesis Castellanos: Vita sentimentale e Instagram

In passato ha preso parte ad un reality show, La casa de los famosos, e si è piazzata al sesto posto. Poi, visto il successo riscosso, quest'anno è stata richiamata per partecipare anche a La casa de los famosos - All stars. Durante questa esperienza ha conosciuto l'influencer italiano Luca Onestini, ed i due hanno dato avvio ad una relazione amorosa in piena regola, come possiamo vedere anche dai post che pubblicano sui social. A tal proposito, il profilo Instagram ufficiale della Genesis Castellanos è @aleskagenesis, e conta ben 8,1 milione di follower. La coppia appare più affiatata che mai. In passato, invece, ha avuto una love story con il noto cantante Nicky Jam; i due si sono lasciati un'anno dopo.