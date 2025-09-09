Alba Parietti risponde a Lucrezia Lante Della Rovere: “Mi ha stupito e amareggiato, da lei mi aspetto delle scuse"

News VIP

Scontro a distanza tra Alba Parietti e Lucrezia Lante Della Rovere: la showgirl risponde via social

Nuova scintilla nel mondo dello spettacolo. Ieri, lunedì 8 settembre, durante la puntata de La Volta Buona, Lucrezia Lante Della Rovere ha lanciato una frecciatina destinata a non passare inosservata. Parlando d’amore, l’attrice ha dichiarato di non essere innamorata e di “non essere come Alba Parietti che si innamora ogni 5 minuti”.

Alba Parietti replica a Lucrezia Lante Della Rovere: "Io non mi permetterei mai di giudicare la sua vita privata"

Un commento che non è piaciuto affatto alla conduttrice torinese, che poche ore dopo ha deciso di replicare attraverso un lungo post su Instagram.

“Mi trovo, mio malgrado, a dover rispondere a Lucrezia Lante Della Rovere, persona che mi è sempre stata simpatica e che considero una buona conoscente. Proprio per questo mi ha stupito e amareggiato la sua affermazione: se davvero mi conoscesse, saprebbe che la mia vita è tutt'altro da come l'ha descritta.”

Alba ha poi voluto chiarire la sua posizione in merito ai suoi amori:

“Ho 64 anni, è vero, ma gli amori importanti nella mia vita sono stati pochi, profondi e significativi. Sono capace di stare anche 5 o 6 anni da sola, come è accaduto prima della mia ultima relazione con Fabio Adami, senza mai cercare rapporti ‘di passaggio’. Per questo trovo le sue parole poco rispettose nei confronti della verità, ma soprattutto della profondità dei miei sentimenti e di quelli che hanno legato me alle persone importanti della mia vita.”

Secondo la Parietti, certe affermazioni rischiano di travalicare il limite della semplice ironia:

“Esprimere giudizi superficiali su relazioni altrui, senza conoscerne i fatti né la sostanza, non solo è arbitrario e un po’ stupido, ma rischia anche di diventare una forma di violenza, soprattutto quando lo si fa in pubblico, in una trasmissione televisiva. Da Lucrezia, che ho sempre considerato una persona carina, mi aspetto sinceramente delle scuse.”

Infine, la showgirl ha voluto lanciare un monito: parlare d’amore è un terreno delicato, e ciascuno dovrebbe farlo partendo dalla propria esperienza, senza puntare il dito verso quella degli altri.

“Io non mi permetterei mai di giudicare la sua vita privata, che peraltro non mi è sembrata meno complicata della mia, perché trovo che sui sentimenti altrui non sia giusto intromettersi. Francamente mi ha colpito e ferito la superficialità con cui tutto ciò è stato detto.”

🔥 #LaVoltaBuona è iniziato da solo un giorno e già alla prima puntata abbiamo il catfight tra Lucrezia Lante Della Rovere e Alba Parietti.



Ieri Lucrezia ha detto: “Non sono Alba Parietti che si innamora ogni 5 minuti. Beata lei”



Non poteva mancare la replica di Alba. pic.twitter.com/BELZkpIN61 — Cinguetterai  (@Cinguetterai) September 9, 2025

La vicenda ha già acceso il dibattito sui social: da una parte chi difende la Parietti sottolineando il diritto a tutelare la propria immagine, dall’altra chi ridimensiona la polemica ricordando i toni leggeri del programma.