TGCom24
Home | VIP | News | Alba Parietti risponde a Lucrezia Lante Della Rovere: “Mi ha stupito e amareggiato, da lei mi aspetto delle scuse"
News VIP

Alba Parietti risponde a Lucrezia Lante Della Rovere: “Mi ha stupito e amareggiato, da lei mi aspetto delle scuse"

Anita Nurzia

Scontro a distanza tra Alba Parietti e Lucrezia Lante Della Rovere: la showgirl risponde via social

Alba Parietti risponde a Lucrezia Lante Della Rovere: “Mi ha stupito e amareggiato, da lei mi aspetto delle scuse"

Nuova scintilla nel mondo dello spettacolo. Ieri, lunedì 8 settembre, durante la puntata de La Volta Buona, Lucrezia Lante Della Rovere ha lanciato una frecciatina destinata a non passare inosservata. Parlando d’amore, l’attrice ha dichiarato di non essere innamorata e di “non essere come Alba Parietti che si innamora ogni 5 minuti”.

Alba Parietti replica a Lucrezia Lante Della Rovere: "Io non mi permetterei mai di giudicare la sua vita privata"

Un commento che non è piaciuto affatto alla conduttrice torinese, che poche ore dopo ha deciso di replicare attraverso un lungo post su Instagram.

“Mi trovo, mio malgrado, a dover rispondere a Lucrezia Lante Della Rovere, persona che mi è sempre stata simpatica e che considero una buona conoscente. Proprio per questo mi ha stupito e amareggiato la sua affermazione: se davvero mi conoscesse, saprebbe che la mia vita è tutt'altro da come l'ha descritta.”

Alba ha poi voluto chiarire la sua posizione in merito ai suoi amori:

“Ho 64 anni, è vero, ma gli amori importanti nella mia vita sono stati pochi, profondi e significativi. Sono capace di stare anche 5 o 6 anni da sola, come è accaduto prima della mia ultima relazione con Fabio Adami, senza mai cercare rapporti ‘di passaggio’. Per questo trovo le sue parole poco rispettose nei confronti della verità, ma soprattutto della profondità dei miei sentimenti e di quelli che hanno legato me alle persone importanti della mia vita.”

Secondo la Parietti, certe affermazioni rischiano di travalicare il limite della semplice ironia:

“Esprimere giudizi superficiali su relazioni altrui, senza conoscerne i fatti né la sostanza, non solo è arbitrario e un po’ stupido, ma rischia anche di diventare una forma di violenza, soprattutto quando lo si fa in pubblico, in una trasmissione televisiva. Da Lucrezia, che ho sempre considerato una persona carina, mi aspetto sinceramente delle scuse.”

Infine, la showgirl ha voluto lanciare un monito: parlare d’amore è un terreno delicato, e ciascuno dovrebbe farlo partendo dalla propria esperienza, senza puntare il dito verso quella degli altri.

“Io non mi permetterei mai di giudicare la sua vita privata, che peraltro non mi è sembrata meno complicata della mia, perché trovo che sui sentimenti altrui non sia giusto intromettersi. Francamente mi ha colpito e ferito la superficialità con cui tutto ciò è stato detto.”

La vicenda ha già acceso il dibattito sui social: da una parte chi difende la Parietti sottolineando il diritto a tutelare la propria immagine, dall’altra chi ridimensiona la polemica ricordando i toni leggeri del programma.

Palinsesto di tutti i film in programmazione attualmente nei cinema, con informazioni, orari e sale.
Inizia la ricerca
Trova i migliori Film e Serie TV disponibili sulle principali piattaforme di streaming legale.
Inizia la ricerca
I Programmi in tv ora in diretta, la guida completa di tutti i canali televisi del palinsesto.
Guida TV
Seguici su Google News
Piattaforme Streaming
Netflix
Amazon Prime Video
Disney+
NOW
Infinity+
CHILI
TIMVision
Apple Itunes
Google Play
RaiPlay
Rakuten TV
Paramount+
Anita Nurzia
  • Co-responsabile della sezione TV
  • Autore del romanzo "Cento Battiti al Minuto"
Suggerisci una correzione per l'articolo
News Correlate
Cecilia Rodriguez e quel gesto social che segna la pace con la sorella Belen
news VIP Cecilia Rodriguez e quel gesto social che segna la pace con la sorella Belen
Bruno Vespa incoraggia Stefano De Martino: "Un grande campione, i risultati non tarderanno"
news VIP Bruno Vespa incoraggia Stefano De Martino: "Un grande campione, i risultati non tarderanno"
Un Posto al Sole Anticipazioni dal 15 al 19 settembre 2025: Samuel vuole lasciare Gabriela, ama Micaela
anticipazioni TV Un Posto al Sole Anticipazioni dal 15 al 19 settembre 2025: Samuel vuole lasciare Gabriela, ama Micaela
Giulia De Lellis sbotta dopo i rumors sulla nascita di Penny, figlia di Alessandra Amoroso: "Ma perché fate così?"
news VIP Giulia De Lellis sbotta dopo i rumors sulla nascita di Penny, figlia di Alessandra Amoroso: "Ma perché fate così?"
Winx Club: The Magic is Back, Clara si unisce alla magia delle fatine di Alfea in arrivo su Netflix e sulla Rai!
anticipazioni TV Winx Club: The Magic is Back, Clara si unisce alla magia delle fatine di Alfea in arrivo su Netflix e sulla Rai!
La Promessa Anticipazioni 10 settembre 2025: Curro caccia José Juan ma Martina vuole di più. Ecco che ha in mente
anticipazioni TV La Promessa Anticipazioni 10 settembre 2025: Curro caccia José Juan ma Martina vuole di più. Ecco che ha in mente
La forza di una donna Anticipazioni 10 settembre 2025: Arif spiazza Bahar con una domanda...
anticipazioni TV La forza di una donna Anticipazioni 10 settembre 2025: Arif spiazza Bahar con una domanda...
Il Paradiso delle Signore 10 Anticipazioni dal 15 al 19 settembre 2025: Odile bacia Ettore!
anticipazioni TV Il Paradiso delle Signore 10 Anticipazioni dal 15 al 19 settembre 2025: Odile bacia Ettore!
Scopri tutti i Gossip TV
Scopri tutte le Anticipazioni TV
Scopri tutte le News TV
I Programmi del Momento
Beautiful
Uomini e Donne
Un Posto al Sole
Grande Fratello
La Promessa
Temptation Island
Amici
L'Isola dei Famosi
La forza di una donna
Il Paradiso delle Signore
Tutti i Programmi TV
Stasera in TV
Guida TV