Tim Music Awards: i cantanti e gli ospiti della prima serata in diretta dall'Arena di Verona

Stasera venerdì 13 e domani sabato 14 settembre in onda su Rai 1 il doppio appuntamento con i Tim Music Awards, live dall’Arena di Verona. Al timone Carlo Conti e Vanessa Incontrada.

Stasera, venerdì 13 settembre 2024, su Rai 1 andrà in onda il primo e imperdibile appuntamento con i Tim Music Awards. Tantissimi gli ospiti e gli artisti che saliranno sul palco dell'Arena di Verona: da Tony Effe e Gaia ad Angelina Mango, Geolier fino a Tananai e Annalisa.

Tim Music Awards: la prima puntata in onda stasera su Rai 1

TIM Music Awards compie 18 anni e, per l'occasione, ha deciso di festeggiare stasera e domani sera con un doppio appuntamento live dall’Arena di Verona e in prima serata su Rai 1. Al timone gli amatissimi conduttori Carlo Conti e Vanessa Incontrada, che consegneranno agli artisti i vari premi della musica italiana.

Due serate ricche di emozioni e sorprese. Tanti gli artisti a cui verranno consegnati i premi come segno di riconoscimento per i loro risultati musicali: dagli album ai singoli più venduti, agli artisti esordienti, ai live meglio riusciti come nel caso delle certificazioni SIAE assegnate ai tour che hanno realizzato oltre 100mila spettatori. Non solo. Verranno assegnati anche i premi alla carriera, per le musiche, gli arrangiamenti e i testi migliori.

I cantanti e gli ospiti della prima serata

Ecco la lista degli artisti che stasera saliranno sul palco dell’Arena di Verona: Alfa, Angelina Mango, Anna, Clara, Coez e Frah Quintale, Elodie, Fiorella Mannoia, Gaia, Geolier, Gianna Nannini, Gigi D’Alessio, Il Tre, Il Volo, Kid Yugi, Mahmood, Negramaro, Raf, Riccardo Cocciante, Rose Villain, The Kolors, Tony Effe e Tony Boy.

In occasione del doppio evento musicale, previsto per stasera 13 settembre e domani 14 all’Arena di Verona, la Rai ha previsto anche la partecipazione speciale di alcuni tra i volti più noti e amati del momento. Ai TIM Music Awards saranno infatti presenti ai Pio e Amedeo, Stefano De Martino e Andrea Delogu.