Ballando con le Stelle, svelate tutte le coppie della nuova edizione

Ballando con le Stelle riprenderà a fine settembre e finalmente sono state svelate le coppie della nuova edizione del dancing show.

La nuova edizione di Ballando con le Stelle tornerà in onda su Rai1 dal 28 settembre e dopo l'annuncio della misteriosa ultima concorrente sono state svelate le coppie del dancing show condotto da Milly Carlucci.

Ballando con le Stelle, ecco tutte le coppie del dancing show

Un cast stellare si metterà in gioco sulla pista del programma di Rai1: a Ballando con le Stelle, infatti, ci sono ben 13 concorrenti di alto livello, che comprendono attori, sportive e sportivi olimpici, comici, conduttrici e cantanti. E, dalla pagina ufficiale del programma di Milly Carlucci abbiamo anche le diverse combinazioni di ballerini e maestri che scenderanno in pista.

I primi sono Bianca Guaccero e Giovanni Pernice: lei è una delle note conduttrici di Rai1 e attrice, lui è una delle new entry nel cast di professionisti scelto per sostituire Lucrezia Lando e Simone Casula. Federica Nargi ballerà con Luca Favilla, Luca Barbareschi con Alessandra Tripoli, altro volto storico del programma. Francesco Paolantoni sarà accompagnato da Anastasia Kuzmina; il noto volto della Soap turca Terra Amara, l'attore Furkan Palali ballerà con Erica Martinelli, altra new entry tra i professionisti - e chissà cosa ne penserà Stefania Orlando, con cui Palali sembra avere un'intesa speciale-.

Sonia Bruganelli, ex opinionista del GF, sarà accompagnata in pista da Carlo Aloia, anche lui nuovo acquisto, dopo aver partecipato a Baila di Mediaset, lasciando sfumare la possibilità di vederla esibirsi con il compagno Angelo Madonia. Quest'ultimo ballerà con Federica Pellegrini. Ancora Anna Lou Castoldi, figlia di Morgan e Asia Argento, ballerà con Nikita Perotti, anche lui giovane concorrente di Ballando on the road. Il campione olimpico Tommaso Marini si esibirà con l'altra vincitrice di Ballando on the road, Sophia Berto. Anche I Cugini di Campagna scenderanno in pista per esibirsi con Rebecca Gabrielli, mentre Pasquale La Rocca farà volteggiare Nina Zilli in pista. Il noto giornalista Alan Friedman ballerà con Giada Lini e, infine, il conduttore Massimiliano Ossini sarà accompagnato da un altro volto storico del programma, la ballerina Veera Kinnumen.

Ballando con le Stelle, Anna Lou Castoldi è l'ultima concorrente ufficiale

Per la sua tredicesima concorrente, Milly Carlucci non ha scelto Barbara D'Urso, come speravano i fan della Barbarella Nazionale, ma Anna Lou Castoldi, figlia di Asia Argento e Morgan.

A svelarne il nome in anteprima è stato il sito di TvBlog. La 23enne attrice si esibirà in prima tv su Rai1, calcanodo le orme dei suoi genitori, entrambi già concorrenti del dancing show. Confermata anche la giuria con Carolyn Smith, Guillermo Mariotto, Selvaggia Lucarelli, Fabio Canino e Ivan Zazzaroni, con Alberto Matano a bordo pista come commentatore.

