The Social Home, nel cast anche un ex concorrente del Grande Fratello Vip: ecco di chi si tratta

L'ex tronista di Uomini e Donne ed ex concorrente del Grande Fratello Vip, Davide Donadei, nel cast della prima stagione di The Social Home, il nuovo reality condotto da Alex Belli.

Manca poco al debutto di The Social Home, il nuovo reality show che andrà in onda esclusivamente sul web e che vedrà al timone Alex Belli. Ma chi saranno i protagonisti? Stando alle ultime indiscrezioni, nel cast ci sarà anche Davide Donadei, ex tronista di Uomini e Donne ed ex concorrente del Grande Fratello Vip.

Davide Donadei tra i concorrenti di The Social Home

Cresce l'attesa per la prima e inedita stagione di The Social Home. Al timone Alex Belli che, in una recente intervista rilasciata a Superguidatv, ha dichiarato di essere felice ed entusiasta di mettersi in gioco in questo nuovo ruolo. Ma chi saranno i concorrenti del reality show? Tra i Vip già annunciati c'è la giovane coppia della decima edizione di Temptation Island formata da Gabriela Chieffo e Giuseppe Ferrara e l’ex concorrente del Grande Fratello Vip, Gianluca Costantino.

Ad aggiungersi al cast di The Social Home ci sarà molto probabilmente anche un altro ex concorrente del Gf Vip. Stiamo parlando di Davide Donadei. Per chi non lo sapesse, il giovane salentino ha partecipato prima a Uomini e Donne, dove scelse la corteggiatrice Chiara Rabbi, e successivamente si è messo in gioco nella famosa Casa di Cinecittà:

Ma non è finita qui. Insieme a Donadei è stato annunciato sui social anche il primo concorrente ufficiale che prenderà parte al reality show condotto da Belli. Si tratta di Agostino Degan: "Agostino Degan è il primo concorrente NIP di The Social Home. È stato scelto scelto durante una diretta domenicale mostrando quanto Il nostro team sia costantemente al lavoro sullo studio di chi far entrare nella Casa".

Tre protagonisti di Temptation Island 2024 nel cast del Gf

Per quanto riguarda invece il Grande Fratello, Alfonso Signorini è già al lavoro per la formazione del cast della prossima edizione. Se Karina Cascella e Francesco Oppini hanno rifiutato l'invito del conduttore, pare che ritroveremo nella Casa di Cinecittà ben tre protagonisti dell'ultima stagione di Temptation Island. Stiamo parlando di Lino Giuliano, Alessia Pascarella e la tentatrice Maika. Stessa strategia usata già con i Perletti e Greta Rossetti.