Grande Fratello, fan disperati per la rottura tra Perla Vatiero e Mirko Brunetti: "due ragazze in ospedale"

Fan dei Perletti inconsolabili per la fine della storia tra Mirko e Perla: "Due delle nostre ragazze sono in ospedale. Stanno male a causa della rottura"

Nella giornata di sabato 3 agosto, con due annunci pubblicati a pochi minuti di distanza l'uno dall'altro, Mirko Brunetti e Perla Vatiero hanno ufficialmente dichiarato la fine della loro relazione.

"Due delle nostre ragazze sono in ospedale. Stanno male a causa della rottura" in crisi i fan della coppia formata da Mirko e Perla

La coppia, che aveva deciso di riprovarci durante gli ultimi giorni trascorsi insieme al Grande Fratello, aveva scelto di darsi una nuova opportunità dopo essersi resi conto che i sentimenti che li legavano non si erano spenti nemmeno dopo la separazione avvenuta a Temptation Island. Tuttavia, qualche mese dopo la vittoria di Perla al Grande Fratello, i due hanno sorpreso i loro fan rivelando di aver deciso di mettere definitivamente un punto alla loro storia d'amore.

La notizia della rottura tra Mirko e Perla ha lasciato i loro sostenitori senza parole, soprattutto perché la coppia aveva guadagnato molta visibilità durante l'ultima edizione di Temptation Island. Dopo essersi detti addio davanti al falò finale, entrambi avevano scelto strade separate, ma la convivenza forzata nella Casa del Grande Fratello li aveva portati a riconsiderare i loro sentimenti.Dopo la finale del GF, in cui Perla aveva trionfato, i due avevano deciso di darsi un'altra possibilità, lasciando sperare in un lieto fine. Dopo giorni di indiscrezioni, nella tarda serata di sabato è arrivata la conferma ufficiale: con due messaggi sui rispettivi profili social, Mirko e Perla hanno comunicato la conclusione della loro storia.

I fan più accaniti della coppia, noti come "Perletti", hanno accolto con grande tristezza la notizia della fine della storia d'amore tra i loro idoli. La reazione sui social è stata immediata e intensa, con numerosi messaggi di dispiacere e incredulità. In alcuni casi, la delusione è stata così forte che alcuni sostenitori, sopraffatti dall'emozione, sono stati addirittura portati in ospedale dopo essere svenuti. Questo drammatico risvolto è emerso attraverso diversi messaggi e testimonianze condivise sul web, che hanno sottolineato quanto profondo fosse l'attaccamento dei fan alla coppia. Ecco cosa ha riportato l'esperta di gossip, Deianira Marzano:

"Due delle nostre ragazze sono in ospedale. Stanno male a causa della rottura, Sono svenute senza riprendersi. Sono state tutta la notte in ospedale, per rendervi conto che questi ragazzi sono veri e umili. Non è giusto che deve finire, l’amore in loro non può essere distrutto così."

Nella giornata di ieri, la sorella di Perla ha cercato di tranquillizzare tutti con un messaggio rivolto ai fan: "Comunque ho ascoltato un audio della sorella di Perla che rasserena tutti i fan dell’ormai ex coppia dicendo che stanno benissimo”, ha riportato Amedeo Venza su Instagram.

