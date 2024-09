The Social Home, Federico Fashion Style opinionista: "Cercherò di essere severo ma giusto. Il Gf? Mi è stato proposto"

News TV

L'opinionista di The Social Home, Federico Fashion Style, parla della sua nuova esperienza televisiva e rivela di essere stato contattato per entrare nella Casa del Grande Fratello.

Federico Fashion Style, nome d'arte di Federico Lauri, sarà opinionista di The Social Home, il nuovo reality web condotto da Guenda Goria. Intervistato da Superguidatv, il noto hairstylist dei Vip ha parlato di questa sua nuova esperienza televisiva e rivelato di essere stato contattato per partecipare al Grande Fratello.

Federico Fashion Style opinionista di The Social Home

Guenda Goria sarà al timone della prima stagione di The Social Home. Accanto a lei due opinionisti d'eccezione, Federico Fashion Style e l'ex gieffina Guendalina Tavassi. Proprio l'hairstylist dei Vip ha rilasciato una nuova intervista a Superguidatv in cui ha parlato di questa sua nuova esperienza lavorativa:

Cercherò di essere severo ma giusto. Quello che vedrò giudicherò. Sicuramente non mi farò passare la mosca sotto il naso. Devo dire che i concorrenti mi incuriosiscono molto perché sono un po’ tutti della stessa generazione e figli del web. Ho già sentito che qualcuno cerca l’amore, che qualcuno non crede nell’amore. C’è chi poi entra addirittura in coppia. So anche che ci saranno pochi letti e tanti concorrenti. Non vedo l’ora di sapere cosa succederà.

Federico Lauri ha poi parlato della sua collega Guendalina Tavassi lasciandosi andare a un retroscena inaspettato. L'opinionista di The Social Home ha infatti confessato di essere stato contattato più volte per entrare nella famosa Casa del Grande Fratello:

Io e lei abbiamo un rapporto bellissimo, l’ho pettinata in occasione del suo primo matrimonio. Sono stato io a volerla accanto a me in questa avventura [...] Il Grande Fratello mi è stato proposto varie volte ma sto vivendo una fase della mia vita molto complicata. Voglio sistemare la mia vita privata e dedicarmi a mia figlia che è la mia ragione di vita. Non mi sentirei di entrare in una casa senza sapere cosa fa mia figlia in un momento così delicato.

I Vip nel cast di The Social Home

Cresce l'attesa per la prima stagione di The Social Home, il nuovo reality web condotto da Guenda Goria. Nel cast ci saranno persone comuni, ma anche diversi personaggi del mondo dello spettacolo. Tra i Vip troveremo Mariano Catanzaro, Barbara Gambatesa, Elga Enardu, Davide Donadei, Giuseppe Ferrara e Gabriela Chieffo (in coppia come un unico concorrente), Giulia Sara Salemi, Luca Ugolini, Emy Buono e Gianluca Costantino.