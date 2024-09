Amici 24, svelata la data e l'orario della prima puntata della nuova edizione

News TV

La prima puntata della 24esima edizione di Amici, il popolare talent show di Maria De Filippi, andrà in onda domenica 29 settembre 2024, dalle ore 14 su Canale 5.

Manca davvero pochissimo alla prima puntata della 24esima edizione di Amici, che andrà in onda domenica 29 settembre 2024 su Canale 5. Tante le novità del talent show di Maria De Filippi: la più importante riguarda il tavolo dei professori della scuola che ha salutato Raimondo Todaro e lasciato spazio a Deborah Lettieri.

Svelata la data d'inizio di Amici 24

Amici sta per tornare sul piccolo schermo con una nuova e scoppiettante edizione. La prima puntata del talent show di Maria De Filippi andrà in onda domenica 29 settembre 2024 alle 14 su Canale 5. L’orario è sempre lo stesso, ma cambia la durata. L'appuntamento speciale pomeridiano, infatti, chiuderà alle 16 e non alle 16.30 anticipando, dunque, Verissimo con Silvia Toffanin.

Come da tradizione, il pomeridiano di Amici non andrà in onda in diretta. Stando alle ultime indiscrezioni lanciate da Tvblog, la prima puntata della nuova edizione di Amici verrà registrata il prossimo giovedì 26 settembre 2024. "Chi saranno i nuovi allievi? Vi aspettiamo tutti da DOMENICA 29 SETTEMBRE alle 14.00 su Canale 5, non mancate" si legge sulla pagina ufficiale Instagram della trasmissione.

Nel corso della prima puntata di Amici 24 verrà finalmente svelata la nuova classe. Cantanti e ballerini verranno chiamati, uno dopo l’altro, al centro dello studio e scopriranno il loro destino. Ad assegnare le maglie ufficiali non sarà Maria De Filippi, ma una serie di ospiti speciali. L’ultima parola sarà, come sempre, dei professori della scuola.

L'addio di Raimondo Todaro

La 24esima edizione di Amici sarà ricca di sorprese e novità. La prima e la più importante riguarda la cattedra di ballo che avrà un nuovo volto. Al posto del latinista Raimondo Todaro ci sarà Deborah Lettieri. Dovrebbe, invece, rimanere invariata quella di canto formata da Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli. È ancora incerta anche la presenza della ballerina professionista Giulia Stabile, recentemente volata a Londra per lavoro.

