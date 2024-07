Temptation Island: gli ascolti della quinta puntata

News TV

Ecco quanto ha totalizzato la quinta puntata di Temptation Island in onda ieri, mercoledì 24 luglio 2024.

Ieri, è andata in onda la quinta puntata di Temptation Island, che questa sera chiuderà l'edizione con il sesto e ultimo appuntamento. Anche la penultima puntata, ha registrato ascolti record con 3.500.000 spettatori con uno share del 29.8% nonostante il cambio di programmazione. Il docu-reality condotto da Filippo Bisciglia è risultato il programma più visto della serata.

Temptation Island, ascolti di tutte le puntate

Questi i dati Auditel di tutte e cinque le puntate:

Prima puntata: 3.248.000 spettatori, 24,9% di share

Seconda puntata: 3.547.000 spettatori, 26.8% di share

Terza puntata: 3.629.000 spettatori, 30,96% di share

Quarta puntata: 3.485.000 spettatori, 31,10% di share

Quinta puntata: 3.463.000 spettatori, 29.8% di share

Questa sera andrà in onda l'ultima puntata in cui ci sarà gli ultimi falò di confronto per quattro delle coppie rimaste: Siria Pingo e Matteo Vitali, Jenny Guardiano e Tony Renda, Raul Dumitras e Martina De Ioannon, Vittoria Bricanello e Alex Petrì.

Su Rai1, andrà in onda il film “Un viaggio a quattro zampe”. Il film è tratto dal romanzo bestseller di W. Bruce Cameron e diretto da Charles Martin Smith. La trasmissione "Noos - L'avventura della conoscenza" di Alberto Angela che doveva andare in onda questa sera con un nuovo appuntamento, è stata sospesa a causa dei bassi ascolti. Nonostante il debutto con un 13,6% di share, "Noos" è calato all'11,5%, non riuscendo a raggiungere i risultati sperati. Rai ha quindi deciso di sostituire il programma con un film. La concorrenza con Temptation Island ha contribuito agli scarsi risultati di "Noos". Il programma non è riuscito ad eguagliare il successo di altri programmi di divulgazione di Angela, come "Ulisse" o "Meraviglie", costringendo la Rai a chiudere anticipatamente il programma.

