Paolo Bonolis dice addio a Ciao Darwin: "Troppi paletti, si offendono tutti. Sanremo? Lo farò solo se..."

L'amato conduttore Mediaset, Paolo Bonolis, rivela il destino di Ciao Darwin e parla di una sua possibile partecipazione al Festival di Sanremo, la kermesse canora che vedrà al timone Carlo Conti.

Paolo Bonolis è uno dei volti più amati e apprezzati dal grande pubblico. Intervistato dal noto settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, il conduttore ha svelato il destino di Ciao Darwin e parlato di un suo possibile ritorno sul palco del Festival di Sanremo, la kermesse canora più blasonata d’Italia.

Le parole di Paolo Bonolis su Ciao Darwin e Sanremo

Reduce da un’intensa e soddisfacente stagione televisiva, che l’ha visto protagonista su più fronti e in cui ha salutato anche uno dei suoi programmi di maggior successo, Paolo Bonolis ha rilasciato una lunga intervista al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni in cui ha dichiarato che non tornerà più al timone di Ciao Darwin.

"Ciao Darwin non lo farò più, Troppi paletti, troppo camminare sulle uova. Troppo “si offendono tutti”. È cambiata la mentalità" ha affermato Bonolis spiegando i motivi per cui non rivedremo più la trasmissione nei palinsesti. Chiuso il capitolo Ciao Darwin, il conduttore ha parlato anche del Festival di Sanremo.

Prima che venisse ufficializzato Carlo Conti al timone della prossima edizione del Festival di Sanremo, diversi rumor davano per scontata la partecipazione alla kermesse canora proprio di Bonolis. A tal proposito, Paolo ha confessato che tornerebbe sul palco dell'Ariston, ma a una sola condizione:

Sanremo lo faccio se posso dargli una forma mia. Come era successo nel 2005 e nel 2009. Le gare di canzoni e basta non mi interessano [...] Ho ancora qualcosa da dare, ma non oltre un lustro. Mediaset è un posto dove sto bene e ho tanti amici e persone che mi apprezzano. Per cui per ora sto qui. Io mi sento più autore che conduttore. Infatti ho scritto quasi tutti i miei programmi. Fare il conduttore è stato una conseguenza.

Paolo Bonolis commenta la tv di oggi

Paolo Bonolis ha colto l'occasione anche per rivelare il suo pensiero sulla tv di oggi e non solo. L'amato conduttore Mediaset, infatti, ha spiegato di avere in serbo una grande novità, ma di non poterla ancora rivelare:

La tv di prima era pionieristica: c’era la voglia di scoprire territori nuovi. Oggi è coloniale. Ritengono di aver scoperto tutto e fanno variazioni su ciò che si conosce già. E poi oggi in tv non fanno che cantare: professionisti, dilettanti, bambini, pupazzi mascherati! Se fai cantare la gente, non hai bisogno di idee nuove.